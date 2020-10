Konsumenci zmienili się w zadaniowców

Powrót klientów do sklepów stacjonarnych nie oznacza, że przestali oni odczuwać niepokoju. Podczas gdy 80% konsumentów na świecie czuje się bezpiecznie dzięki nowym środkom ostrożności, które widzą w sklepach, 49% konsumentów na świecie – a 60% konsumentów w USA – wciąż obawia się zakażenia wirusem podczas zakupów. Ta „ogólna nerwówka” wśród konsumentów, spowodowała zmiany w zachowaniach na terenie sklepów.

Firma Mood Media specjalizująca się w marketingu sensorycznym oraz customer experience, przeprowadziła globalne badanie wśród 8000 konsumentów w czterech krajach – USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Chinach – w celu lepszego zrozumienia obecnych nastrojów konsumenckich związanych z sytuacją pandemii Covid-19.

Jakie są wyniki badania?

71% konsumentów na świecie – a 68% w samym USA – mówi, że zaczynają się czuć komfortowo powracając do sklepów stacjonarnych po złagodzeniu przez wadze obostrzeń. Rzeczywiście, 67% kupujących na świecie twierdzi, że powróciło do tzw. sklepów przyjemnościowych. W USA liczba ta spada do 60%, a w Wielkiej Brytanii do zaledwie 50%. Konsumenci chińscy, którzy mają najdłużej trwające doświadczenie w realiach pandemii i powolnego powrotu do normalności, wydają się czuć najbardziej komfortowo w tej kwestii – 81% deklaruje swoje zakupy przyjemnościowe w sklepach stacjonarnych.

Jednak powrót klientów do sklepów stacjonarnych nie oznacza, że przestali oni odczuwać niepokoju. Podczas gdy 80% konsumentów na świecie czuje się bezpiecznie dzięki nowym środkom ostrożności, które widzą w sklepach, 49% konsumentów na świecie – a 60% konsumentów w USA – wciąż obawia się zakażenia wirusem podczas zakupów. Ponadto 65% amerykańskich konsumentów, którzy zdecydowali się pójść na zakupy, odkąd trwa pandemia, opisuje doświadczenie klienta jako „już nie to samo”, a 23% postara się raczej unikać sklepów w najbliższej przyszłości.

Ta „ogólna nerwówka” wśród konsumentów, spowodowała zmiany w zachowaniach na terenie sklepów. Wielu konsumentów spędza w sklepie mniej czasu… i wydaje mniej pieniędzy. Ci właśnie konsumenci to tzw. „zadaniowcy” – skupieni na wejściu, szybkich zakupach, a następnie wyjściu w jak najkrótszym czasie. Tylko 3% kupujących na świecie twierdzi, że spędza więcej czasu i wydaje więcej pieniędzy podczas wizyty w sklepie.

Jak zatem stworzyć sprzyjające okoliczności zakupowe?

Kreowane architektury pozytywnych doświadczeń zakupowych wciąż leży u podstaw dobrego i przemyślanego customer experience. Te firmy, które zajmują się bezpośrednim handlem detalicznym muszą nadal dokładnie analizować każdy aspekt, każdy etap doświadczenia klienta i znajdować sposoby na łagodzenie lęku i zapewnienia klientom poczucia bezpieczeństwa podczas wizyty w sklepie. Działania mają być skupione na tym, aby pomóc kupującym zrelaksować się i złagodzić to, co określane jest obecnie jako ogólny niepokój. W dzisiejszych czasach, marki muszą stać na straży bezpieczeństwa swoich klientów.