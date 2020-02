Konsumpcja bez poczucia winy? Europejscy konsumenci w rozdarciu

Chcemy chronić środowisko, a jednocześnie nie poświęcać dotychczasowego stylu życia Fot. Shutterstock

Dla konsumentów ochrona środowiska staje się coraz ważniejsza - szczególnie w Europie widać podatność na ekologiczny trend. Badania Gfk pokazują, że to starsze pokolenia są tymi, które aktywnie działają - dokonują zmian w osobistych wyborach, by wspierać „zielone” inicjatywy. Tymczasem młodzież, która wychowywała się w kulturze wygody i natychmiastowej satysfakcji, głośno owe akcje popiera, ale nie podejmuje już tak wielu działań.

Może to wynikać z faktu, że w przypadku pokolenia millenialsów wiele decyzji dotyczących zakupów i gospodarstwa domowego nadal należy do ich rodziców. Z drugiej strony w znacznym stopniu millenialsi wywierają znaczący wpływ na te decyzje. Ponadto chęć młodszych pokoleń do podejmowania decyzji o zielonych zakupach może znacznie wzrosnąć, biorąc pod uwagę, że prawie połowa z nich twierdzi, że media społecznościowe - kluczowy kanał dla bardzo emocjonalnych kampanii proekologicznych - mają istotny wpływ na ich decyzje zakupowe.

Ale nie jest to łatwy proces. Duża część konsumentów tkwi w wewnętrznym konflikcie. Coraz bardziej zdają sobie sprawę ze szkód, które wyrządzają planecie i środowisku i domagają się, by „coś się w tej sprawie wydarzyło”, ale wielu z nich niechętnie zmienia swoje nawyki, zwłaszcza gdy wymaga to poświęcenia osobistej wygody. To wszystko sprawia, że są w poważnym konflikcie. Czują się winni, że robią rzeczy, o których wiedzą, że niszczą planetę, a z drugiej strony chcą mieć na wyciągnięcie ręki opcje, które nie pociągają za sobą znacznych nakładów kosztów, czasu i wysiłku. Wiemy, że korzystanie z samochodu podczas krótkich podróży jest nieekologicznie, ale czekanie na autobus lub jazda na rowerze jest z kolei dla wielu niewygodna. Chcemy używać ekologicznego szamponu, ale pod warunkiem, ze pieni się tak samo jak jego masowy odpowiednik.

Gfk sprawdziło nastawienie konsumentów z kliku europejskich krajów. Badanie pokazało różnicę między nastawieniem konsumentów w Rosji (wysoki odsetek świadomych ekologicznie konsumentów, którzy oczekują, że firmy będą odpowiedzialne za środowisko, ale mały odsetek, zamierzających podjąć działania na poziomie indywidualnym), a Niemcami, Polską i Wielką Brytanią (duża liczba świadomych ekologicznie konsumentów oraz znaczący odsetek oczekujących, że firmy będą odpowiedzialne za środowisko i podejmujących osobiste działania w celu wspierania środowiska). Te różne sposoby myślenia wymagają indywidualnego podejścia do tego, w jaki sposób marki kształtują i prezentują swoje działania środowiskowe konsumentom, aby wywołać ich pozytywną reakcję.

Jeśli chodzi o faktyczne zakupy na poziomie krajowym, widać m.in. stały trend do wybierania urządzeń o najwyższych wskaźnikach efektywności energetycznej. Chociaż wzrost liczby najwyżej ocenianych urządzeń spowalnia na niektórych rynkach, ponieważ zbliżają się one do nasycenia, nadal stanowią one lwia część kupionych urządzeń. Wyjątkiem jest Rosja, w której w 2018 r. dominowały urządzenia klasy A.