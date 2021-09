Konsumpcja znowu przyspieszyła

W okresie styczeń-sierpień 2021 r. sprzedaż wzrosła r/r o 7,3% (wobec spadku o 3,5% w 2020 r.)



W sierpniu 2021 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowały podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą, obuwiem (o 28,6% wobec wzrostu o 1,2% przed rokiem). Wyższą sprzedaż niż sprzedaż „ogółem” zaobserwowano również w grupach: „pozostałe” (o 12,5%), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 7,9%), „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 7,5%), „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 5,7%).

Spadek sprzedaży raportowały natomiast jednostki sprzedające paliwa

stałe, ciekłe i gazowe (o 2,3%) oraz „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 1,3%).

Wzrost w Internecie

W sierpniu 2021 r. w porównaniu z lipcem br. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 5,6%). Udział tej sprzedaży zwiększył się z 7,4% w lipcu br. do 7,9% w sierpniu br. Wzrost udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w większości grup

przy czym największy wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup „meble, rtv, agd” (z 14,7% przed miesiącem do 16,3%) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 18,0% do 19,4%). Spadek udziału sprzedaży przez Internet raportowały jedynie jednostki z grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 19,7% przed miesiącem do 19,0%).