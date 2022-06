Kontigo przekaże 5 proc. ze sprzedaży Garden Planet na ochronę pszczół

Kontigo w swoim asortymencie posiada kosmetyki naturalne i wegańskie. W ubiegłym roku do oferty dołączyła nowa marka autorska kosmetyków pielęgnacyjnych do włosów - Garden Planet. Produkty te zostały stworzone z myślą o kobietach, dla których ważna jest pielęgnacja naturalnymi kosmetykami, a jednocześnie bliska jest im troska o naturę i zagrożone gatunki zwierząt. To właśnie ze sprzedaży produktów Garden Planet Kontigo będzie przekazywało 5 proc. zysku na rzecz działającej od 1991 roku Fundacji EkoRozwoju i jej programu Dla Pszczół.

Współpraca na rzecz pszczół

To właśnie na rzecz bohaterki jednej z linii produktowej – pszczoły, sieć sklepów kosmetycznych Kontigo przyłączyła się do projektu Fundacji EkoRozwoju Dla pszczół.

- Praca pszczół jest kluczowa dla zachowania bioróżnorodności i światowej produkcji żywności – można śmiało stwierdzić, że od ich losu zależy życie człowieka. Pszczoły oraz inne zapylacze odpowiadają za zapylanie roślin stanowiących ponad 1/3 zbilansowanej ludzkiej diety - komentuje Emilia Militowska z Fundacji EkoRozwoju.