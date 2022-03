Kontrole cen po obniżce VAT. UOKiK nie ukarał ani jednego sklepu

Jak przekazał Pulsowi Biznesu UOKiK, Inspekcja Handlowa zbadała w lutym 2022 r. ceny ponad 6,5 tys. produktów żywnościowych w ok. 200 placówkach handlowych w całym kraju. Monitoring dotyczył kilkunastu produktów jak np. masło, mleko, chleb, olej, cukier, mąka, jajka, nabiał, mięso, warzywa i owoce.

- Większość sprawdzonych przez inspektorów sieci handlowych dostosowała ceny bezpośrednio po obniżce podatku VAT. Niemal we wszystkich monitorowanych sieciach ceny większości produktów spadły o 4 proc. lub więcej. Sporadycznie mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen w badanych sieciach. Dotyczyło to ok 6 proc. produktów – mówi pb.pl Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

