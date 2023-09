Kontrole graniczne to poważny problem. Każdego dnia granicę przekraczają setki przedsiębiorców

- Jesteśmy zwolennikami otwartych granic, a w ostatniej dekadzie skupialiśmy się na prowadzeniu polityki pogranicza polsko-niemieckiego w sposób otwarty. Wielu przedsiębiorców ze Szczecina mieszka w Niemczech, wielu pracowników z Polski pracuje u naszych sąsiadów, a czasem osoby z Niemiec dojeżdżają do Polski. Kontrole na granicy świadczą o braku zaufania między naszymi krajami, a my w ostatnich latach skupialiśmy się właśnie na wypracowaniu otwartej, równej i partnerskiej współpracy. Oczekujemy, że przedsiębiorcy i pracownicy będą mogli swobodnie przemieszczać się do swoich domów i do swojej pracy – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Jesteśmy zaniepokojeni zapowiedziami strony niemieckiej i uważamy, że kontrole na granicy są rozwiązaniem ostatecznym – dodaje.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje tymczasowe przywrócenie kontroli na granicy z Polską i z Czechami. Oznaczałoby to komplikacje w swobodnym przejeździe pracowników z Niemiec i do Niemiec. Również trudniej byłoby osobom mającym swoje domy po niemieckiej stronie granicy, a takich jest coraz więcej. Jak mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk, procedury nie muszą obejmować kontroli wszystkich samochodów przekraczających granicę, ale póki co mamy za mało informacji na temat planów MSW niemieckiego, a zapowiedzi z ubiegłego tygodnia budzą niepokój.

- Apelujemy do władz rządowych i samorządowych o pilne nawiązanie dialogu ze stroną niemiecką w sprawie wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, dotyczących szczelności granicy Polska-Niemcy. Każdego dnia setki przedsiębiorców przekraczają granicę nieopodal Szczecina. System kontroli mógłby wiązać się z paraliżem w relacjach biznesowych. Pamiętajmy również, że codziennie setki pracowników z Polski jedzie do pracy w Niemczech i setki osób z Niemiec przyjeżdżają do Polski. Jesteśmy zaniepokojeni zapowiedziami strony niemieckiej i uważamy, że kontrole na granicy są rozwiązaniem ostatecznym – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Kontrole na granicy są przejawem braku zaufania i cofają nas w relacjach z naszym sąsiadem. Chcielibyśmy tego za wszelką cenę uniknąć. Pamiętamy trudny czas pandemii i poważne konsekwencje dla zachodniopomorskiej gospodarki wynikające z kontroli granicznych – dodaje Hanna Mojsiuk.

„Konsekwencje kontroli w czasie COVID-19 były daleko idące”

Eksperci nie mają wątpliwości, że wprowadzenie kontroli granicznych spowoduje komplikacje w przepływie pracowników na polsko-niemieckim pograniczu. Wszystko będzie zależeć od intensywności kontroli. Mec. Rafał Malujda, ekspert ds. spraw transgranicznych, współpracujący z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie, przypomina, że konsekwencje kontroli w czasie COVID-19 były daleko idące dla polskiej i niemieckiej gospodarki.

- Wprowadzenie kontroli przez stronę niemiecką na granicy z Polską wydaje się być przesądzone. Unia musi wypracować jakiś spójny kierunek polityki migracyjnej i w tym zakresie znajdujemy się w punkcie zwrotnym, a kontrole graniczne są jednym tylko jednym z refleksów tego zagadnienia – dodaje mecenas Malujda. Z moich obserwacji wynika, że kontrole chociażby na granicy w Lubieszynie nasiliły się w ostatnich miesiącach ze strony niemieckiej, jednakże również nie spowodowały zatoru komunikacyjnego. Miejmy nadzieję, że taka praktyka utrzyma się po wprowadzeniu już regularnych kontroli. - komentuje mec. Rafał Malujda. - Jak pokazał to kryzys covidowy, jest wiele grup zawodowych, które nie może pracować zdalnie, a opóźnienia utrudnienia w przekraczaniu granicy spowodowałyby chyba największe negatywne skutki w pasie przygranicznym dla strony niemieckiej, po której to stronie duża liczba zatrudnionych osób, to osoby dojeżdżające do pracy codziennie z Polski. Patrząc bardziej globalnie, zakłócenia w łańcuchu dostaw również nie byłyby pożądanym zjawiskiem, dlatego też warto, aby strona polska włączyła się w aktywne ustalenia ze stroną niemiecką, tak aby minimalizować ryzyka w tym zakresie – podkreśla.

Stanowisko w tej sprawie przygotowuje również Unia Izb Odry i Łaby.