Koral tworzy nową linię lodów we współpracy z Youtuberami

Powstają pierwsze w Polsce lody stworzone ze znanymi Youtuberami, fot. materiały prasowe

Koral wspólnie z najpopularniejszymi w Polsce Youtuber’ami, prowadzącymi kanał „Ekipa”, stworzył sorbetową linię lodów pod tą samą nazwą, która właśnie miała swoją premierę na kanale lidera Ekipy - Friza.

Ekipa Friza, to grupa czołowych polskich youtuberów założona w 2018 roku przez najpopularniejszego przedstawiciela tej branży - Karola Friza Wiśniewskiego. Początkowo Friz nagrywał filmy związane z tematyką gier, a obecnie jego kanał z lifestylowymi filmami śledzi ponad 4 miliony subskrybentów. Materiały, które pojawiają się na jego kanale osiągają zawrotną liczbę wyświetleń – bywa, że nawet ponad 50 milionów, a na Instagramie obserwuje go ponad 2,5 miliona internautów. Już teraz cała grupa z sukcesem sprzedaje swoją oryginalną kolekcję odzieży i gadżetów.



Pomysł marki Koral na współpracę z Friz’em oraz Ekipą zrodził się już 2 lata temu i został zainicjowany przez zarząd firmy, a w 2020 roku rozpoczęły się konkretne rozmowy. – Koral od zawsze stara się być innowacyjną marką, a naszą główną grupą konsumentów są dzieci i młodzież. Stąd pomysł, aby być jeszcze bliżej ich potrzeb oraz oczekiwań. Początkowo nasza współpraca z Ekipą miała polegać na działaniach promujących lody z naszego asortymentu. Jednak podczas naszych wspólnych spotkań i rozmów szybko zrodziła się kolokwialnie mówiąc bardzo pozytywna „chemia” i postanowiliśmy rozszerzać nasz pierwotny plan i opracować niepowtarzalne lody, które stworzymy razem, aby Friz i jego ekipa już całkowicie utożsamiali się z produktem jaki sygnują, byli do niego totalnie przekonani i autentyczni w jego promocji, bo autentyczność dla obu stron była i jest kwestią kluczową – mówi Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu firmy Koral.

Nowy produkt stworzony w kooperacji Koral i Ekipa to lody sorbetowe o nazwie „Ekipa” w polewie o smaku gumy balonowej ze strzelającym cukrem. – Z żartobliwego pomysłu stworzyliśmy pierwsze w Polsce lody we współpracy z Youtuberami. Warto podkreślić, że nie narzucaliśmy im gotowego produktu. Ekipa była mocno zaangażowana na każdym etapie jego tworzenia - od kompozycji smakowej po formę i same opakowanie. Połączyliśmy siły, każdy robi to na czym zna się najlepiej i uzyskaliśmy klasyczny efekt synergii – my byliśmy ekspertami w całej technologii, a Friz i jego ekipa specjalistami w wirtualnym świecie – dodaje Piotr Gąsiorowski.

Lody ekipa będą szeroko promowane przez Friz’a i członków „Ekipy” we wszystkich kanałach social media. Planowana jest także kampania w tv oraz rozgłośniach radiowych, a także szeroko zakrojona reklama displayowa. Za realizację całej kampanii odpowiada Friz i jego Ekipa, agencja GetHero, dział marketingu firmy Koral oraz Agencja Veneo