Korea Płd. importuje miliony jaj, ale nie z Polski

Z monitoringu prowadzonego przez analityków KIPDiP wynika, że po wrześniu 2021 roku unijny wywóz jaj i przetworów do państw trzecich (z wył. UK) był wyższy o 21,4 proc. w porównaniu do roku 2020 i wyniósł 215,0 tys. ton. Wysyłki napędzał silny popyt ze strony największego odbiorcy, czyli Japonii. Japończycy sprowadzili z UE w analizowanym okresie 59,1 tys. ton, co oznacza aż 18,5 proc. wzrost w porównaniu do roku 2020. W grupie państw z regionu Azji, które sprowadzały z państw unijnych najwięcej towarów jajecznych, była Korea Południowa. Kraj ten zaimportował w ciągu dziewięciu miesięcy 2021 roku łącznie 7,8 tys. ton jaj i produktów przetwórstwa, czyli aż o 21,1 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Jaja eksportowane z UE do Korei nie są od polskich producentów, gdyż Polska i Korea nadal nie podpisały stosownego certyfikatu weterynaryjnego dopuszczającego eksport jaj lub jaj w proszku, a także drobiu do obrotu na rynku koreańskim – wskazuje Barbara Woźniak, prezes spółki Fermy Woźniak.