Korekta kursu Dino. Poniżej 370 zł za akcję

Jak podał parkiet.com, kurs akcji Dino osiąga nowe minima w ramach korekty spadkowej, rozpoczętej w drugiej połowie lipca. Następnie zniżki te podkręciły słabsze od oczekiwań wyniki kwartalne spółki.

Od drugiej połowy sierpnia kurs sieci sklepów detalicznych porusza się w ramach trendu bocznego, ograniczonego od dołu poziomem 370 zł, a od góry okolicami 395 zł.

Analitycy Noble Securities podwyższyli rekomendację dla Dino Polska

Pomimo to, analitycy Noble Securities, w raporcie z 19 września, podwyższyli rekomendację dla Dino Polska do "akumuluj" z "redukuj", a wycenę do 431,8 zł z 358,6 zł wcześniej. Raport wydano przy kursie 378,1 zł.

Zwracamy uwagę na słabnącego konsumenta, który częściej kieruje swoje kroki w stronę dyskontów, dokonując codziennych zakupów, co jest lekko sprzyjające dla Dino. Jednak nasilająca się "wojna cenowa" nie sprzyja poprawie marż, a oczekiwany spadek inflacji nie będzie sprzyjał sprzedaży porównywalnej. Spadające spożycie gospodarstw to możliwy dalszy spadek zakupów żywności w ujęciu realnym - argumentują autorzy raportu.

W ocenie analityków Noble Securities, obecnie największym zagrożeniem niespełnienia się prognoz jest ryzyko związane z wolniejszym od zakładanego rozwojem sieci sprzedaży.

Półroczne wyniki Dino niższe od oczekiwań

Przypomnijmy: przychody grupy za II kwartał wyniosły 6,549 mld zł, co oznacza wzrost o 34 proc. rdr. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 6,676 mld zł. W całym I półroczu przychody grupy Dino wyniosły 12,1 mld zł i były o 38,3 proc. wyższe rdr. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w II kwartale 20,3 proc., po wzroście o 29,8 proc. w analogicznym okresie 2022 r. Sprzedaż LFL wzrosła w I połowie roku o 23,3 proc.i również była niższa niż przed rokiem (25,5 proc.).

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w II kwartale 362,2 mln zł wobec 273,1 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał 386,9 mln zł zysku netto.

Dino otwiera mniej sklepów

W II kwartale br. spółka Dino Polska uruchomiła 62 nowe placówki. Łącznie w I półroczu otwartych zostało 116 nowych sklepów w porównaniu do 162 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na koniec czerwca 2023 r. Dino Polska zwiększyła rozmiary swojej sieci do 2272 placówek, wobec 1975 rok wcześniej. Ekspansji geograficznej towarzyszyło utworzenie ponad 4,9 tys. nowych miejsc pracy. Łączne zatrudnienie w Grupie Dino wyniosło na koniec I półrocza 2023 r. 39,4 tys. pracowników.

– Rozwój postępuje zgodnie z planem i przynosi oczekiwane rezultaty w postaci rosnącej liczby odwiedzin konsumentów i stopniowej poprawie efektywności naszej organizacji. Nowe, ósme już centrum dystrybucyjne, które uruchomiliśmy w drugim kwartale w gminie Lubień Kujawski, w centralnej Polsce będzie wspierać dalsze stopniowe rozszerzanie zasięgu sieci Dino – skomentował Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska.

Zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r.