Koronawirus cofnie handel o dekadę, czyli czeka nas powrót do value for money

Rozmowa z Maciejem Bazylem, ekspertem OC&C Strategy Consultants

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa może cofnąć branżę handlu detalicznego nawet o dekadę. Niższy dochód rozporządzalny gospodarstw domowych wymusi zmianę zachowań konsumenckich. Na zakupach będziemy szukać niskich cen, oferty value for money. Będziemy robić rzadsze, bardziej przemyślane zakupy wybierając towary w dużych, zbiorczych opakowaniach - prognozuje Maciej Bazyl, Manager OC&C Strategy Consultants.

- Koronawirus zostanie z nami na dłużej i przez najbliższe lata handel będzie musiał do niego współistnieć. W ciągu najbliższych trzech lat wyróżniłbym dwa najistotniejsze trendy w handlu. Po pierwsze na pewno będziemy mieli do czynienia z bardzo dużymi wahaniami, zarówno w dostępności produktów, jak i w cenach. Będzie to w dużej mierze wynikało z okresowych blokad w poszczególnych krajach. Już teraz mamy do czynienia z zamknięciem granic większości krajów, co ma gigantyczne konsekwencje dla łańcuchów dostaw - podkreśla Maciej Bazyl.

Zdaniem eksperta w najbliższej przyszłości niektóre łańcuchy dostaw mogą zostać przerwane i będziemy mieli do czynienia z chwilowym niedoborem, bądź nadmiarem produktów, które są wytwarzane na rynku polskim, a z różnych powodów nie mogą zostać eksportowane. Dobrym przykładem w tym zakresie jest branża kwiaciarska. - Polska eksportuje duże ilości kwiatów na Zachód. Obecnie nie mamy takiej możliwości, dlatego organizowane są dość popularne akcje w social mediach, które zachęcają do kupna kwiatów po znacznie niższych cenach, niż w kwiaciarni - mówi nasz rozmówca.

- Jeśli chodzi o ceny, będziemy mieli do czynienia w niektórych kategoriach z ich nagłym wzrostem, a w innym z nagłym spadkiem. Szczególnie będzie to widoczne w branży odzieżowej. Gdy sklepy zostaną otwarte, będą organizować duże wyprzedaże kolekcji wiosenno-letnich - wyjaśnia Maciej Bazyl i dodaje, że ceny produktów importowanych z zagranicy mogą miejscami skokowo rosnąć.

- W perspektywie długoterminowej ograniczenia podażowe prawdopodobnie uda się w jakiś sposób rozwiązać, ale zostaną nam ograniczenia popytowe. Ten drugi czynnik zostanie z nami na lata. Mam na myśli znaczący spadek dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych w Polsce. Widzimy, że już bardzo wiele firm zareagowało na wirus dużą falą zwolnień czy też zmniejszeniem wymiaru czasu pracy. Dlatego też w handlu detalicznym w najbliższym czasie zobaczymy powrót do retoryki niskich cen. W zeszłym roku w naszej firmie opracowaliśmy raport, z którego wynikało, że polski konsument jest już na etapie radości z kupowania. Dochód rozporządzalny w większości gospodarstw domowych był na tyle wysoki, że Polacy mogli sobie pozwolić na zakupy dla przyjemności. Obecna sytuacja może cofnąć nas nawet o dekadę, jeśli chodzi o główne czynniki zakupowe. Wrócimy do poszukiwania niskich cen, oferty value for money - podsumowuje ekspert.