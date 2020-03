Koronawirus napędza sprzedaż w małych sklepach

Jak wynika z danych CMR, w lutym 2020 r. zarówno łączna wartość sprzedaży oraz liczba transakcji w sklepach małoformatowych do 300 mkw. była o 2,8 proc. wyższa niż w styczniu 2020 r. W porównaniu z lutym 2019 r. obroty wzrosły natomiast aż o 11,2 proc., natomiast łączna liczba transakcji zwiększyła się o 3 proc.

Duży wzrost w ujęciu rok do roku to w dużej mierze zasługa roku przestępnego – co więcej, dodatkowym dniem w tegorocznym lutym była sobota, kiedy to zwykle klienci kupują więcej niż w zwykłych dniach. Ostatni tydzień lutego to był czas, kiedy coraz więcej i częściej mówiło się o rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Europie, co znalazło odzwierciedlenie w decyzjach konsumenckich.

Jak wynika z danych CMR część najbardziej zapobiegliwych klientów już wtedy zaczęła robić zapasy żywności i produktów higienicznych - w ostatnim tygodniu lutego wartość sprzedaży mydeł w kostkach oraz mydeł w płynie w sklepach małoformatowych była o 60% wyższa niż tydzień wcześniej, wydatki na kaszę wzrosły o 50% w porównaniu z poprzednim tygodniem, kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży odnotowały również takie kategorie jak ryż, makaron czy konserwy.

W całym lutym 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej duże wzrosty odnotowały nowatorskie produkty tytoniowe - wkłady do podgrzewaczy tytoniu (liczba paragonów, na których pojawiała się ta kategoria, była dwukrotnie wyższa niż w lutym 2019 r.) oraz płyny i pody do elektronicznych papierosów (wzrost liczby transakcji o 50%). Nadal dynamicznie rośnie popularność m.in. dań gotowych, batonów chłodzonych i musów owocowych – na te kategorie klienci sklepów małoformatowych wydali w lutym 2020 r. kilkadziesiąt procent więcej niż rok wcześniej. Znacznie lepiej niż przed rokiem sprzedawały się w tym czasie również konserwy i inne przetwory rybne (liczba paragonów z tymi kategoriami około 30% wyższe niż w lutym 2019 r.), jednak w przypadku tych kategorii kluczowe znaczenie miała data Środy Popielcowej, która w bieżącym roku wypadła w lutym, natomiast rok wcześniej – w marcu.

Jak wynika z danych CMR, w lutym 2020 r. średnia wartość transakcji w sklepach małoformatowych do 300 mkw. wyniosła 16,18 zł, czyli o 7,6% więcej niż rok wcześniej, podczas gdy średnia liczba opakowań w koszyku utrzymała się na poziomie podobnym jak przed rokiem. Oznacza to, że za wzrostem sprzedaży odpowiadają głównie wyższe ceny. Podobną tendencję można zaobserwować też w supermarketach 301-2500 mkw., gdzie w lutym 2020 r. klienci wydawali na zakupy średnio 32,33 zł, o 6% więcej, choć średnia liczba opakowań w koszyku była tylko nieznacznie wyższa niż rok wcześniej.