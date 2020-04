Koronawirus przemodeluje strategie sieci. Cena znów będzie królem?

Dobra cena wróci do gry? fot. Shutterstock

Wysoka jakość produktów, oferta bio, ekologiczne rozwiązania, doświadczenie klienta - tak kusiły nas sieci handlowe w ostatnim czasie. I nic w tym dziwnego - bogaciliśmy się jako społeczeństwo, rząd wsparł obywateli poprzez transfery socjalne, byliśmy coraz bardziej otwarci na rynkowe nowości, a jakość zaczęliśmy przedkładać nad cenę. Ale to już historia. Pandemia prawdopodobnie zmieni reguły gry - co nas czeka, kiedy izolacja dobiegnie końca i jak to wpłynie na nasze konsumenckie wybory?

Dziś przed nami wciąż więcej pytań niż odpowiedzi. Narodowa kwarantanna nadal trwa i zmienia naszą rzeczywistość, także jako konsumentów. W świątecznym tygodniu w sklepach nie ma tłumów, a wielkanocne wydatki będą zapewne na najniższym od lat poziomie. Patrząc w przyszłość już teraz mocniej trzymamy się za portfel, żegnając się z czasami prosperity. Na tę sytuację muszą zareagować detaliści. Czy znów będziemy pod nosem nucić slogan „Codziennie niskie ceny”?

Koszyk prezydenta

Symptomy zmian można było dostrzec już wcześniej. Dyskusję o wysokich cenach żywności chętnie podejmowali... politycy. W roku wyborczym temat galopujących cen jest szczególnie nośny. Spore emocje wzbudził koszyk zakupowy Andrzeja Dudy, który w 2015 roku, jeszcze jako kandydat na prezydenta, udał się do Biedronki. W 2020 roku na zakupy do tej sieci udali się jego oponenci, a paragony z tych wizyt (choć trzeba tu zaznaczyć, że nie były to dokładnie takie same produkty), błyskawicznie obiegły media społecznościowe. I jedno z całą pewnością można o nich powiedzieć - jest drożej niż było.

Przez pięć lat ceny oczywiście nie mogły stać w miejscu. Jednak ich dynamiczny wzrost, spowodowany m.in. rosnącą inflacją, mógł niepokoić konsumentów. W lutym br. wzrosła ona aż o 4,7 proc. w ujęciu rocznym - to najwyższy wskaźnik od ponad 8 lat. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w tym miesiącu wyższe o 7,5 proc.

Dla detalistów był to jasny sygnał, że w komunikacji z klientami muszą postawić na atrakcyjne ceny.

Sieci walczą z inflacją

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. W marcu Biedronka zakomunikowała, że obniża na stałe ceny 100 artykułów. - Obniżki to odpowiedź na oczekiwania klientów, poszukujących codziennie niskich cen w otoczeniu rosnącej inflacji - podała sieć. Dyskonter obniżył ceny takich produktów jak; sery, jajka, owoce, pieczywo czy wędliny, kosmetyki, środki chemiczne czy produkty dla dzieci.

- W Biedronce obniżamy ceny zawsze, gdy tylko jest to możliwe, w ten sposób dokładając się do walki z rosnącą inflacją - powiedział Marcin Domański, dyrektor handlowy sieci Biedronka.

Kilka dni później Lidl odpowiedział kampanią „Lidlowe ceny” i wprowadzeniem promocji na ponad 300 artykułów. Wśród produktów objętych promocjami znalazły się m.in.: wędliny Pikok i Pikok Pure, sery Bluedino, kosmetyki Cien, orzechy i bakalie Alesto, nabiał Pilos, artykuły dla dzieci Lupilu, szereg produktów BIO oraz wege i wiele innych.