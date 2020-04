Koronawirus zamraża sprzedaż, rząd uwalnia handel

Czy rząd "rozrusza" handel? Fot. Shutterstock

W kwietniu wciąż patrzyliśmy na handel detaliczny przez pryzmat koronawirusa. Sytuacja zmieniała się dynamicznie, ale na ten moment widać przysłowiowe światełko w tunelu. Rząd 4 maja otwiera galerie handlowe, a wcześniej zwiększono limit klientów w sklepach. Czy to oznacza początek nowej normalności? I jak zdefiniuje ona nasze konsumenckie wybory? Przekonamy się już niedługo.

Odmrażanie handlu

Zacznijmy od najbardziej aktualnych informacji. 4 maja otworzą się dla klientów galerie handlowe. Będą w nich działać wszystkie sklepy, ale zakupy zrobimy z zachowaniem dystansu społecznego: w punkcie powyżej 100 mkw. jedna osoba może przebywać na powierzchni 15 mkw. (podobnie jak w sklepach spożywczych, dla których poluzowano już nieco restrykcje). Do powierzchni sprzedażowej nie będzie wliczać się powierzchnia korytarzy oraz magazynów. Pracownicy galerii mają regulować ruch w ciągach komunikacyjnych, tak aby zachowane zostały zasady bezpieczeństwa. Premier ogłaszając szczegóły wyjaśnił, że są to miejsca, "w których bardzo często dochodzi do złamania zasady dystansu społecznego". Może to generować kolejki, które będą kończyć się nawet na zewnątrz. Zniesione zostają także "godziny dla seniorów”. W pierwszej wersji obostrzeń dla handlu obowiązywały codziennie od 10 do 12. Po wprowadzeniu w życie pierwszego etapu znoszenia ograniczeń, zaczęły obowiązywać tylko podczas pięciu dni w tygodniu, bez weekendów.

Premier podkreślił, że od wszystkich obywateli zależy, czy dojdzie do dalszego odmrażania gospodarki i czy unikniemy powrotu do obostrzeń. Jeszcze 20 kwietnia br. premier mówił: - Nie wrócimy do czasów sprzed epidemii dopóki nie będziemy mieli szczepionki.

Na razie obowiązuje nakaz zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej, a sklepy mają obowiązek zapewnić klientom rękawiczki bądź środki dezynfekujące do rąk. W sklepach do 100 mkw. mogą przebywać cztery osoby na stanowisko kasowe, w sklepach powyżej 100 mkw. - jedna osoba może przebywać na powierzchni 15 mkw.

Pyrrusowe zwycięstwo?

Branża handlu z jednej strony cieszy się z otwarcia galerii, z drugiej - wylicza straty, które już odnotowała, a także te przyszłe. Według raportu Deloiite przygotowanego na zlecenie Grupy 305, luka finansowa (traktowana jako różnica pomiędzy wypływami a wpływami, którą właściciele centrów muszą pokryć) może wynieść od 1,5 do nawet 5 mld zł.

Jak zareagowali sami najemcy? LPP i empik już zrezygnowali z części umów i chcą na nowo negocjować czynsze. To może być dopiero początek...

Tarcza finansowa na koronawirusa

Premier na początku kwietnia przedstawił "tarczę finansową", czyli propozycje, które mają pomóc firmom w okresie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Wartość pomocy finansowej, która ma trafić bezpośrednio do firm, ma wynieść ponad 100 mld zł.