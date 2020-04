Koronawirus zaszkodził sklepom Organic Farma. Motorem wzrostów sprzedaż hurtowa

W marcu br. skonsolidowana sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia osiągnęła 11,2 mln zł, co oznacza 23 proc. więcej niż w marcu 2019 roku. W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż Grupy OFZ wyniosła blisko 30 mln zł, czyli wzrosła o 18,3 proc.

Motorem wzrostu w omawianych okresach była sprzedaż hurtowa realizowana przez spółkę dystrybucyjną Eko-Wital. Natomiast w segmencie sklepów detalicznych wysoka sprzedaż utrzymywała się przez pierwsze dwa miesiące oraz do 13 marca. W drugiej połowie miesiąca istotne wzrosty odnotowały sklepy przy ulicach, na osiedlach, duże markety oraz sklepy internetowe, a szczególnie sklep www.organic24.pl. Natomiast od 14 marca znacząco spadła sprzedaż sklepów sieci Organic Farma Zdrowia znajdujących się w galeriach handlowych, w związku z rządowych ograniczeniem działalności galerii handlowych w związku z pandemią koronawirusa. Z tych samych powodów musiały zostać zamknięte Bistra prowadzone przy markecie w Warszawie i Wrocławiu.



Spółka Eko-Wital wprowadziła do oferty 50 nowych produktów, m.in. nowości wegańskie marki Naturli (kiełbaski i masę do przygotowania falafli); nabiał firmy Cantero de Letur i ekologiczną kombucha od firmy Voelkel.