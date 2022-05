Kosmetyczne atrakcje Sephora Wonderland w Arkadach Kubickiego

Sephora Wonderland to strefy i atrakcje wykreowane przez Sephora i jej partnerów m.in.: Fenty Beauty by Rihanna, PatMcGrath, Rare Beauty, OLEHENRIKSEN, Fresh, Armani, Helena Rubinstein, Estee Lauder, Drunk Elephant, Too Faced, Benefit i wielu innych. Będzie możliwości testowania, poznawania zarówno nowości produktowych, jak i odkrywania trendów w pielęgnacji, zapachach i makijażu, czy zdobycia porcji wiedzy w czasie warsztatów z ekspertami marek.

W każdej z blisko 50. stref czekać będą eksperci marki, jak i nietuzinkowe instalacje i aranżacje. Będzie też okazja do odkrycia marki pielęgnacyjnej, która zadebiutuje właśnie na Sephora Wonderland.

Podczas 3 dni Sephora Wonderland spotkać możesz się z ekspertami świata piękna i uczestniczyć w ich Mastercalss. Sephora zapowiada udział m.in. makijażystek – Mimi Choi (@mimles), Dolly Okoriko (@dolli.glam), Patrycji Dobrzenieckiej (@patrycjadobrzenieckamakeup), a także polskich gwiazd Instagrama – Klaudii Owczarek (@klaudia.owczarek), Klaudii Jóźwiak (@klaudia_jozwiak_makeup), znanej m.in. z TVN Style - Anny Galińskiej (@galianomakeup) oraz Dr Alicji Śliwowskiej (@dr_scura) – jednej z ekspertów pielęgnacji w Polsce.