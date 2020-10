Kosmetyki 4F debiutują w Lidlu

fot. materiały prasowe

W ofercie Lidl Polska 5 października, premierowo pojawi się kolekcja kosmetyków od polskiej marki 4F. W sklepach dostępne będą żele pod prysznic oraz szampony do włosów, które zawierają co najmniej 95% składników naturalnych.

Linia kosmetyków 4F to produkty unisex – dla niej i dla niego. Polecane są do codziennej pielęgnacji, szczególnie osobom aktywnym – do stosowania po treningu.