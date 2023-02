Kosmetyki Ariany Grande trafiły do wybarnych drogerii Sephora

Produkty marki pojawiły się w tym tygodniu premierowo w 81 perfumeriach w Europie oraz na 13 portalach internetowych. Polscy klienci znajdą je stacjonarnie w warszawskich perfumeriach Sephora w Westfield Arkadia i Złotych Tarasach oraz w Galerii Krakowskiej i poznańskiej Posnanii. Wybrane bestsellery marki przetestować można w całej sieci Sephora w Polsce.



Miłośnicy makijażu w całej Europie znajdą w ofercie marki r.e.m. beauty m.in.: wielokrotnie nagradzany wydłużający tusz do rzęs, róż Eclipse oraz pomadkę w sztyfcie, a także hity z Tik Tok-a, w tym olejek do ust – essential drip, lśniący płynny cień do powiek i chłodzący, rozświetlający balsam pod oczy. W ofercie znalazły się również kosmetyki przygotowujące skórę do aplikacji makijażu.