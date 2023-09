Kosmetyki eko w odwrocie. Zyskują na tym Rossmann, Biedronka i Dino

Jednocześnie – w ujęciu całościowym – rynek kosmetyków rośnie, i przekracza poziom 9,2 mld zł. Za ponad 40 proc. tej kwoty odpowiada sieć Rossmann. Takie wnioski płyną z analiz firmy badawczej Consumer Panel Services GfK.

Wartość rynku kosmetyków ekologicznych, organicznych i bio spadła o 9 proc.

W okresie od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. wartość rynku kosmetyków ekologicznych, organicznych i bio spadła o 9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Z kolei w ujęciu wolumenowym analitycy Consumer Panel Services GfK odnotowali spadek aż o 12 proc.

– Główną przyczyną tych spadków jest fakt, że konsumenci rzadziej robią zakupy, a podczas jednej wizyty w sklepie kupują mniej wolumenowo – mówi Magdalena Pac-Pomarnacka, konsultant w Consumer Panel Services GfK. – Jest to dość zaskakujący trend, który umacnia się od kilku miesięcy. Wcześniej, zwłaszcza w okresie pandemii, kategoria kosmetyków ekologicznych odnotowywała regularne wzrosty i wszystko wskazywało na to, że w kolejnych latach będzie coraz silniejsza. Tymczasem sytuacja gospodarcza skłania Polaków do oszczędności i do wyboru opcji korzystniejszych nie tyle dla środowiska, co dla portfela – dodaje ekspertka.

Całościowo rynek rośnie

Jednocześnie wartość całego rynku kosmetyków stale rośnie. W analizowanym okresie przekroczyła ona 9,2 mld zł, co oznacza wzrost o 8 proc. rdr. Według danych firmy Consumer Panel Services GfK przede wszystkim rosną kategorie kosmetyków marek własnych (+ 22 proc.) oraz tych kupionych na promocji (+14 proc.).

– To kolejny przykład tego, że konsumenci szukają oszczędności podczas codziennych zakupów. Obecnie triumf wiodą promocje, a także produkty marek własnych, które wyróżniają się dobrą relacją ceny do jakości i tym budują coraz większe zaufanie wśród nabywców. W przypadku marek własnych Polacy wydają najwięcej pieniędzy na kosmetyki do twarzy – dla tej kategorii odnotowaliśmy wzrost o 30 proc. rdr. Wydatki na produkty do higieny osobistej zwiększyły się o 23 proc. Z kolei kosmetyki do makijażu odnotowały minimalny spadek o 1 proc. – wymienia Magdalena Pac-Pomarnacka.

Lider jest jeden

W ujęciu wartościowym najsilniejszym kanałem zakupów z tego sektora są drogerie, z których pochodzi ponad 5 mld zł z ogólnej wartości rynków kosmetyków. – Graczy na rynku jest wielu, ale jeden z nich szczególnie wyróżnia się na tle konkurencji. Niekwestionowanym liderem wśród drogerii jest sieć Rossmann, która odpowiada za blisko 76 proc. wartości z tego kanału. Na kolejnej pozycji plasuje się Hebe – podkreśla Magdalena Pac-Pomarnacka.

Drugim najważniejszym kanałem są dyskonty (1,87 mld zł), które w ostatnich latach dynamicznie zyskują na znaczeniu. Największe udziały, utrzymujące się na poziomie 80 proc., ma Biedronka. Podium zamykają supermarkety – tutaj liderem jest Dino, jedyna sieć w tym kanale, która tak intensywnie rośnie.