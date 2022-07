Kosmetyki od Ewy Chodakowskiej na stałe w Kauflandzie

W ofercie dostępne są dezodoranty oparte na naturalnym minerale, krem do rąk na bazie lilii i białej herbaty lub miodu i wanilii, balsamy z wyciągiem z kwiatu lipy i irysa, a także z miodu i wanilii. Wśród kosmetyków znajdują się również naturalne szampony i odżywki stworzone z myślą o wielu potrzebach. Asortyment uzupełnia żel pod prysznic o zapachu bambusa i trawy cytrynowej.

Receptury produktów marki beBIO w 99% zawierają składniki pochodzenia naturalnego. Dodatkowo artykuły są wegańskie i nietestowane na zwierzętach. Produkty wyróżnia także przyjazna środowisku produkcja, opakowania kosmetyków zostały stworzone z plastiku z recyklingu.

Sieć Kaufland niedawno wprowadziła do oferty także markę własną bevola naturals, która obejmuje kosmetyki naturalnie bez silikonów, parafiny i drobin mikroplastiku. W zależności od sklepu asortyment marki obejmuje: żele pod prysznic, balsamy i masła do ciała, mydła, szampony, odżywki i maski do włosów w różnych wariantach.