Kosmos w kuchni - nowa kampania reklamowa sieci IKEA

Ile razy próbowaliśmy przeorganizować kuchnię tak, aby było w niej więcej miejsca? Przekładaliśmy przedmioty z szuflad na półki, a te rzadko używane upychaliśmy na górnych szafkach, czy nad lodówką? Tymczasem eksplorując przestrzeń kuchenną możemy odkryć zupełnie nowe miejsca i wykorzystać je dzięki prostym, trwałym i łatwym do zastosowania produktom IKEA. Zyskujemy w ten sposób lepiej zorganizowaną i funkcjonalną kuchnię, jednocześnie pozbywając się stresu związanego z brakiem porządku.

Nowa kampania reklamowa IKEA

Głównym bohaterem jednego ze spotów jest solidny kosz ze stali proszkowanej z klipsem PÅLYCKE. To dzięki niemu zyskamy więcej miejsca na ściereczki, akcesoria kuchenne czy nasze ulubione kubki. Zamiast gromadzenia przypraw na blacie umieśćmy je na półeczkach ÖBONÄS mocowanych do glazury, szyby lub lodówki za pomocą przyssawek. Dzięki temu przyprawy są zawsze pod ręką, a my zyskujemy więcej miejsca na blacie. Półka VARIERA wstawiana do szafek pozwala ułożyć naczynia na dwóch poziomach, zamiast ustawiania ich w niestabilne piramidy. Kiedy każdy, nawet najmniejszy przedmiot zajmie swoje miejsce, łatwiej będzie utrzymać porządek, a my zyskamy satysfakcję z czystej, dobrze zorganizowanej przestrzeni.

Dlaczego bohaterką kampanii jest astronautka? Ponieważ właśnie tak może się poczuć każdy, kto z pomocą wyjątkowo sprytnych rozwiązań IKEA odkryje nowe przestrzenie w swojej kuchni – niczym eksplorujący nieznane obszary pozaziemskie badacz. Twórcy kampanii znów postawili na filmową wizję spotu reklamowego. To już czwarta odsłona, między innymi po najbardziej stylowej kampanii IKEA, nawiązującej do serialu w stylu Dynastii z lat 80, czy do filmowych pogromców potworów w spocie reklamowym ‘Z IKEA wszystko Ci się ułoży’, przedstawiającym walkę z plątaniną kabli, niczym z wielkim wielogłowym smokiem. Tym razem scenka dzieje się w kosmosie, astronautka lewituje w przestrzeni, a produkty IKEA przesuwają się obok niej niczym zawieszone w próżni. W tle słychać epicką muzykę Richarda Straussa wykorzystaną w filmie Odyseja Kosmiczna. Kiedy aktorka sięga po obiekt, okazuje się, że tak naprawdę znajduje się we własnej kuchni, gdzie odkrywa właśnie nowe miejsca.