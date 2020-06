Kostka 200 g masła potaniała średnio o 13 proc.

fot. shutterstock

Z analizy blisko 2 tys. sklepowych akcji promocyjnych wynika, że od początku roku ceny masła regularnie schodziły w dół. Średni spadek na poziomie 12% dotyczył pierwszych pięciu miesięcy tego roku, porównanych z analogicznym okresem ub.r. Największa zmiana nastąpiła w cash&carry, gdzie produkt był tańszy o ponad 20%. Z kolei najmniejsza obniżka, niespełna 7%, została odnotowana w supermarketach. Ogólnie ceny rabatowe kostek 200g spadły średnio o 13%, a 250g – o 10%. Z kolei w detalu masło potaniało o 5,5-6%. Takie dane przedstawia w swoim raporcie agencja badawczo-analityczna Hiper-Com Poland oraz serwis DING.pl.

Cena masła w promocji spadła średnio o 12% w pierwszych pięciu miesiącach tego roku w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Towar ten szczególnie potaniał w sieciach typu cash&carry – o 20%, w hurtowniach – o 15,6%, a także w hipermarketach – o 12,7%. Najmniej zaś obniżono jego cenę w supermarketach – o 6,9%, jak również w dyskontach – 8,1%. Jak zauważa Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland, największe obniżki były w formatach, w których konsument często robi zaplanowane zakupy i w dużych ilościach. Ceny tego produktu stały się więc wabikiem. Bardziej opłacało się zejść z marży, niż stracić klienta na rzecz innego sklepu.

– Ceny najmniej spadły w supermarketach i w dyskontach. To może wynikać z faktu, że te formaty sprzedają najwięcej masła przy okazji innych zakupów. W związku z tym zdecydowały się na dużo mniejsze obniżki niż inne placówki. Promocje to bardzo wrażliwa materia dla sieci handlowych. Z jednej strony, chcą nimi przyciągać, więc muszą być atrakcyjne. Z drugiej strony, sprzedawanie towaru poniżej kosztów to dla nich żaden interes – komentuje Karol Kamiński z serwisu DING.pl.

Analiza wykazała też, że kostka 200g potaniała średnio o 13%. Z kolei opakowania 250g kosztowały o 10% mniej niż rok wcześniej. Natomiast przemysł mleczarski w okresie od stycznia do kwietnia br. w obniżył ceny zbytu o 0,5-1,5%, co podkreśla dr inż. Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB). Ekspert dodaje, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy w handlu detalicznym, masło potaniało o 5,5-6%. Wspomniane spadki na poziomie 10-13% są duże i pokazują, jak cenną rolę odgrywają czynniki promocyjne.

– Ceny masła, jak i większości produktów mleczarskich, wraz z nadejściem sezonu wiosenno-letniego zwyczajowo maleją, natomiast rosną wraz z nadejściem zimy. Nie jest to bezwzględna reguła, ale w teorii tak to powinno działać. Związane jest to ze wzrostem dostępności surowca do produkcji w miesiącach ciepłych i jej spadkiem w miesiącach zimniejszych. Mówimy tu o cenach producenckich, które nie zawsze znajdują odzwierciedlenie na półkach sklepowych. Zwłaszcza jeżeli badane są akcje promocyjne sklepów – zaznacza Marcin Hydzik, prezes zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka.