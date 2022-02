Kostki bulionowe Knorr znikają ze sklepów. Kto za tym stoi?

Foodwatch sam skupuje zapasy w sklepach, zastępując je kartką informacyjną. Petycja i kampania medialna wzywają do zakazania stosowania olejów mineralnych w całej UE. Organizacja domaga się stosowania zasady "zero tolerancji" dla zanieczyszczeń olejami mineralnymi we wszystkich kategoriach dotyczących żywności, zarówno w samym produkcie, jak i w opakowaniach.

Akcja jest następstwem testów wykonanych przez Foodwatch pod koniec zeszłego roku, trzeciego testu od 2015 roku, którego wyniki pokazały, że 19 produktów spożywczych z różnych krajów europejskich miało zawierać zbyt dużo olejów mineralnych składających się z węglowodorów aromatycznych (MOAH). Ponieważ kostki bulionowe Knorr firmy Unilever zostały skażone w większości krajów, symboliczna akcja koncentruje się na tym konkretnym towarze. W sumie przetestowano 152 produkty.

W 2017 roku Komisja Europejska zapowiedziała, że ​​będzie monitorować stosowanie węglowodorów olejów mineralnych w sektorze spożywczym, ale nie zabroniła ich stosowania. Tymczasem, jak donosi "LebensmittelZeitung", Unilever nie przejmuje się zatem zbytnio działaniami Foodwatch i podkreśla, że produkty koncernu spełniają wszelkie normy i są bezpieczne.