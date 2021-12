Koszmarny grudzień pracowników handlu. Kadry zostaną zdziesiątkowane?

Skrzynka mailowa stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom jest zasypywana wiadomościami od pracowników handlu, którzy przyznają, że tak ciężko jak teraz nie pracowało im się nigdy. Paleta podejmowanych problemów jest ogromna, zaczynając od zbyt małej ilości pracowników po kontrole policji i sanepidu i wręczanie mandatów np. za niezakrywanie nosa maseczką.

Skargi na klientów

– Grudzień to zawsze gorący miesiąc dla handlu. Ten rok przynosi szereg problemów dla pracowników sklepów i galerii handlowych. Oczekujemy wsparcia dla pracowników ze strony pracodawców, potrzebne są tu jasne wytyczne jak zachowywać się wobec klientów, którzy nie przestrzegają zasad sanitarnych. No i mam również apel do samych klientów: kultura i cierpliwość. Bez tego nie da się spokojnie pracować, ale i robić zakupów. Wiele skarg dotyczy niecierpliwych, złośliwych, awanturujących się klientów – mówi Prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

- Od listopada do naszego stowarzyszenia dotarło ponad 100 skarg i zapytań, które odnosiły się bezpośrednio do pracowników handlu. Poważnym problemem jest przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Klienci nie chcą nosić maseczek, a zwracanie im uwagi kończy się karczemnymi awanturami. Sklepy są regularnie kontrolowane przez policję i pracowników sanepidu. Otrzymujemy sygnały, że pracownicy sklepów są karani mandatami za brak maseczek, źle nałożone maseczki, a nawet za brak pilnowania dystansu między klientami w kolejkach czy brak pilnowania limitów w sklepach w galeriach handlowych Pracownicy narzekają na braki kadrowe w sklepach. Klienci są niecierpliwi, często niekulturalni - podaje stowarzyszenie.

Klienci doprowadzają pracowników do płaczu

Szczyt zakupowego szaleństwa właśnie trwa – za nami weekend, w którym klienci szturmowali galerie handlowe w poszukiwaniu prezentów. Kolejny zapewne będzie podobny. Dla pracowników handlu to najbardziej pracowity i najbardziej stresujący czas w roku. Poza tradycyjnym pędem, w tym roku dla handlu przygotowano szereg komplikacji, których przestrzeganie w wielu przypadkach okazuje się niemożliwe. Jak mówi Prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska organizacja odbiera szereg wiadomości od pracowników handlu, którzy wykończeni psychicznie decydują się na odejścia z pracy. Czują presję ze strony pracodawców, klientów oraz… służb kontrolujących przestrzeganie zasad sanitarnych.