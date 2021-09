Koszty i inflacja to cisi mordercy firm

Przedsiębiorcy mocno trzymają się za portfele

- Jeden z przedsiębiorców powiedział mi, że rok 2021 przyniósł przedsiębiorcom wszystkie możliwe gospodarcze plagi świata. Pandemia, inflacja, brak pracowników na rynku pracy, wzrost cen prądu i gazu oraz bardzo dotkliwe braki w możliwości kupowania surowców np. drewna czy metalu. Rok 2021 dla wielu osób jest najtrudniejszym w historii – mówi Katarzyna Michalska, doradca gospodarczy. I dodaje: - Od września przedsiębiorcy po kilku miesiącach względnego spokoju znowu ruszyli do doradców restrukturyzacyjnych. Skończyła się odwilż, zaczyna się ostre trzymanie się za portfel – dodaje.

Przedsiębiorcy w pułapce kosztów

Sytuacja gospodarcza w roku 2021 zmienia się kwartałami – pierwszy to ścisły lockdown, drugi można nazwać przejściowym między lockdownem, a gospodarczą odwilżą, trzeci to optymizm, nadzieja i znaczna poprawa wskaźników. A czwarty? Jak mówi Katarzyna Michalska, doradca gospodarczy z Centrum Kiżuk & Michalska i ekspert gospodarczy Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, zapowiada się niezbyt pozytywnie.

- Przedsiębiorcy znowu tłumnie pukają do doradców restrukturyzacyjnych i pytają o możliwości oszczędzania i optymalizacji. Nie jest łatwo, bo kiedy koszty wszystkiego rosną, a przedsiębiorcy nie chcą ograniczać działalności operacyjnej, to szukanie teraz oszczędności staje się wielkim wyzwaniem. Nie ma mowy o oszczędzaniu na pracownikach ani na surowcach, trudno więc wskazywać przestrzenie, gdzie te zmiany mogą być efektywne. Przedsiębiorcy muszą być gotowi na drogą jesień, ale wiele wskazuje na to, że jeżeli pandemia nie uderzy mocno, to nadal całkiem niezłą jeżeli chodzi o koniunkturę – mówi Katarzyna Michalska.

- Mamy informacje, że w wielu branżach np. budownictwie, produkcji czy e-commerce, zapotrzebowanie rośnie najszybciej w historii. Z drugiej strony progresywne plany rozwoju przedsiębiorców są duszone przez możliwości rynku. Nie ma materiałów budowlanych, ceny drewna, stali czy frachtu tych materiałów rosną o wartości kilkudziesięcioprocentowe. To odbija się na możliwościach przedsiębiorców – dodaje Filip Kiżuk.

Wyższe przychody i wyższe straty? Jak to możliwe?