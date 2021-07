fot. koszulki i suplementy od Olimp Sport w ofercie Aldi

Aldi wspólnie z marką Olimp Sport Nutrition – producentem odżywek dla sportowców, wprowadza do sprzedaży, t-shirty wyprodukowane w Polsce specjalnie dla ALDI. W sprzedaży znajdą się również wybrane suplementy diety oraz akcesoria. W przygotowanej akcji do aktywności zachęcają sportowcy - Katarzyna Dziurska i Robert Karaś.

- Dedykowana linia koszulek damskich i męskich jest idealna na profesjonalny trening i do każdego rodzaju aktywności fizycznej – mówi Marzena Pyka, kierownik kategorii ALDI.

Koszulki wyprodukowane przez Olimp Sport Nutrition dla ALDI mają wykończenie hydrofilowe, co sprzyja usprawnieniu termoregulacji organizmu, a także wpływa na lepszą paroprzepuszczalność oraz zdolność wchłaniania potu. Dodatkowo w ofercie ALDI dostępne są także suplementy diety dedykowane osobom aktywnym fizycznie, m.in. kompleksy witaminowe, produkty wspierające stawy oraz wydolność organizmu. W sprzedaży pojawią się także akcesoria, takie jak brandowane bidony i shaker’y w różnych kolorach.

Wprowadzenie produktów do sprzedaży wspierają działania promocyjne w punktach sprzedaży – standy polecane przez Roberta Karasia – mistrza i rekordzisty świata w triathlonie oraz działania w social mediach, w tym na profilu polskiej trenerki personalnej, mistrzyni świata w Fitness Figure Classic –Katarzyny Dziurskiej. Oferta ważna jest od środy 7 lipca do wyczerpania zapasów.

***

ALDI w Polsce posiada 175 sklepów i zatrudnia blisko 3500 pracowników.