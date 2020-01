Koszyk cen: 50 podstawowych produktów w Żabce kosztuje już prawie 400 zł

fot. Żabka

Jak wynika z monitoringu w ramach Koszyka cen dlahandlu.pl na przestrzeni roku sieć Żabka mocno zmieniła politykę cenową. 50 podstawowych produktów w Żabce to wydatek rzędu 380-400 zł w zależności od lokalizacji. Jeszcze rok temu podobny zestaw kosztował 353-365 zł. To więcej niż podawane wskaźniki inflacji (6,9 proc.) i więcej niż podwyżki, które pojawiły się u konkurencji.

W sieci Lewiatan (Eurocash) za zakup 50 towarów z Koszyka cen dlahandlu.pl trzeba zapłacić od 305,35 w Lublinie do 334,4 w Trójmieście. W grudniu podobne zakupy kosztowały od 310,5 do 346,5 zł. Rok temu płaciliśmy, podobnie jak obecnie, od 304 do 332 zł.

Sieć Żabka proponuje obecnie koszyk 50 produktów w cenie od 379 do 397,5 zł. W grudniu taki sam zestaw kosztował od 370 do 398,5 zł w zależności od lokalnej ceny warzyw i owoców. Rok temu podobne zakupy kosztowały od 353 zł w Trójmieście do 365 zł na Górnym Śląsku. Oznacza to wzrost cen o 24 - 32 zł rdr. W ostatnim roku Żabka przechodziła zmianę layoutu, co jak widać przełożyło się także na zmianę polityki cenowej.

Przeczytaj także: Sklep Carrefour Express przy Długiej zamknięty

Franczyzowa sieć Carrefour Express (Carrefour) proponuje obecnie zakupy od 386,7 do 394, czyli podobnie jak w grudniu 2019. Rok temu w styczniu podobne zakupy kosztowały od 365 zł w Poznaniu do 376 zł w Lublinie. Oznacza to wzrost cen na przestrzeni roku o 18-20 zł w ujęciu rdr.

Różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi miastami w przypadku sklepów osiedlowych są największe i zmieniają się najczęściej (w porównaniu do innych formatów sklepów). Wynika to przede wszystkim z formy prowadzenia placówek (franczyza) i mniejszego formatu sklepów, co automatycznie wpływa na węższą ofertę (więcej zamienników w koszyku, brak niektórych badanych towarów).

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl oraz taketask.pl w dniach 17-18 stycznia 2020. Od stycznia 2014 roku monitoringi cen w sieciach handlowych prowadzone są w terminach znanych jedynie redakcji.

Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a w przypadku ich braku - ceny średnie z innych porównywanych sklepów. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, itp.