Koszyk cen: Ceny w e-sklepach w rok podskoczyły o 15 zł. A ile kosztuje chleb?

Szczegółowe dane z e-sklepów:

W tym tygodniu sklep auchandirect.pl oferuje zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 270,64 zł. To oznacza podwyżkę o 6 zł względem końca sierpnia, gdy podobne zakupy kosztowały 264,43 zł. Rok temu płaciliśmy 256,71 zł Oznacza to podwyżkę o 14 zł rdr. Obecnie razem z promocyjną dostawą o wartości 14,90 zł zakupy w auchandirect.pl kosztują 285,5 zł.

Zgodnie z danymi o inflacji podrożał też chleb o 2,5 proc. W danych z Koszyka cen przekłada się to następujące ceny. W Auchan chleb kosztuje 3,48 zł za kg we Frisco 4,18 zł, w Carrefour 4,11 zł, w Polomarkecie 3,58 zł/kg, w Intermarche 3,90 zł, w Stokrotce i SPARze 3,98 zł, zaś w E.Leclerc 3,85 zł za kg. Jeszcze w czerwcu chleb w większości e-sklepów był tańszy o kilkadziesiąt groszy na kg.

50 produktów we Frisco.pl kosztuje obecnie 290 zł czyli o blisko 6 zł więcej niż miesiąc temu (284,68 zł). Rok temu płaciliśmy za podobne zakupy 275 zł, to oznacza, że obecnie jest o 15 zł drożej. Frisco.pl oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości, ale trzeba zapłacić 2 zł za pakowanie zakupów w torby papierowe lub 4 zł w torby foliowe. Spakowane zakupy to wydatek rzędu 292 zł.

E-sklep Carrefour sprzedaje 50 produktów z Koszyka w cenie 294,5 zł, czyli także o 6 zł drożej niż miesiąc temu (288,75 zł). Rok temu podobne zakupy kosztowały 293,67 zł, czyli niemal tyle samo co obecnie. Przy zakupach powyżej 180 zł dostawa w e-sklepie Carrefour jest darmowa.

Polomarket zaproponował zakupy w cenie 301,58 zł względem 291 zł pod koniec sierpnia. Jeszcze w czerwcu podobne zakupy kosztowały 288 zł. Rok temu Polomarket nie prowadził e-sklepu. W większości lokalizacji e-sklep działa w formule "zamów i odbierz".

Sklep Drive Intermarche proponuje zakupy w cenie 308,13 zł. Oznacza to spadek ceno 10 zł na przestrzeni miesiąca z 318,39 zł pod koniec sierpnia. Rok temu podobne zakupy kosztowały 299 zł. Oznacza to podwyżkę na poziomie 9 zł rdr. Formuła zakupów Drive zakłada odbiór własny w specjalnym punkcie w sklepie, więc nie ma opłaty za dowóz.

Stokrotka Online proponuje zakupy z Koszyka w cenie 309,89 zł względem 293,38 zł pod koniec sierpnia. Oznacza to podwyżkę o 16 zł na przestrzeni miesiąca. Placówka uruchomiła e-zakupy w styczniu tego roku. Dostawa powyżej 100 zł kosztuje w Stokrotce 1 zł.