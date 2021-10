Koszyk cen: Ceny w hipermarketach. Drożeją: Pieczywo, kurczak i olej

A oto szczegółowe dane cenowe z hipermarketów:

W ostatnim tygodniu Auchan proponował zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 258,5 zł w Warszawie do 271 zł w Lublinie. W sierpniu podobne zakupy kosztowały 259 – 262 zł, ale w październiku 2019 za podobny koszyk płaciliśmy 232-235 zł, co oznacza, że ceny w tym czasie skoczyły o 26-36 zł.

W sieci Kaufland w ostatni weekend 50 produktów FMCG można było kupić w cenie 288,5 do 296 zł. To oznacza wzrost cen o ok. 10 zł w porównaniu z sierpniem br. ( 277- 285 zł) i podwyżkę o ok. 30 zł w porównaniu z październikiem 2019, gdy podobne zakupy kosztowały 258-268 zł.

W Carrefour 50 produktów z Koszyka cen kosztuje obecnie 291,5 zł wobec 299-304 zł w sierpniu br. Spadek cen o 10 zł to efekt promocji na schab. Jednocześnie w porównaniu z październikiem 2019 ceny wzrosły o 23 zł - z 268 zł do 291,5 zł obecnie.

W sieci E.Leclerc w zależności od miasta ceny wahają się od 300 do 313 zł podobnie jak w sierpniu br. (od 300 do 308 zł). z kolei w sierpniu 2019 roku podobne zakupy kosztowały poniżej 300 zł, co oznacza podwyżkę na poziomie kilkunastu złotych za koszyk 50 podstawowych produktów FMCG.

Monitoring przeprowadzono w weekend 15-16 października 2021 przez ankieterów dlahandlu.pl. Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest od 11 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.