Koszyk cen dlahandlu.pl: Po styczniowym windowaniu cen w Biedronce, w lutym obniżki

Z danych Koszyka cen dlahandlu.pl wynika, że lutowa obniżka VAT, w dyskontach przyniosła spadek cen o 3-11 zł w zależności od sieci, przy zakupach za ok. 300 zł. Oznacza to obniżki na poziomie 1-3,5 proc. Największe obniżki pokazała Biedronka, ale głównie dlatego, że w styczniu podniosła ceny o 12,5 zł względem końcówki 2021. W tym samym czasie jej konkurenci mieli ceny wyższe jedynie o 4 - 7 zł w porównaniu do cen z listopada 2021. Co ciekawe różnica w sumie płaconej za zakupy w styczniu i lutym to głównie zasługa promocji na 1 produkt - schab!