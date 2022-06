Koszyk cen dlahandlu.pl: W rok zakupy w hipermarketach podrożały o 60-70 zł

W ostatnim tygodniu Auchan proponował zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 316 zł wobec 305-308 zł w kwietniu br. Rok temu ceny w Auchan oscylowały wokół 258 zł. Oznacza to wzrost o ok. 58 zł rdr i ok. 10 zł mdm. Cały czas drożeje olej, masło, ser gouda, kurczak, schab, mleko, cytrusy. Spadły natomiast ceny papryki i pomidorów.

W Carrefour podobne zakupy kosztują obecnie od 346,5 zł wobec 333-337 zł dwa miesiące temu. Rok temu było to 290 zł. Oznacza to skok cen o 10-13 zł mdm. i o 56 zł w ujęciu rdr. W Carrefourze drożało masło, olej, chleb, margaryna, jaja, mąka, kurczak, schab, cytrusy. Taniały pomidory.

W sieci Kaufland w ostatni weekend 50 produktów FMCG można było kupić w cenie 349,5 zł wobec 329 zł w kwietniu br. Oznacza to skok o blisko 20 zł na przestrzeni dwóch miesięcy. Rok temu podobne zakupy kosztowały 281 zł, co oznacza, że obecnie jest o 70 zł drożej niż rok wcześniej. W Kauflandzie największa podwyżka objęła kiełbasę. Drożała też herbata, olej, margaryna, masło, mąka, cukier, cytryny. Taniały pomidory i schab.

Sieć E.Leclerc proponuje ceny oscylujące wokół 366. Jeszcze dwa miesiące temu sięgały one 341 -347 zł w zależności od miasta. W czerwcu 2021 płaciliśmy ok. 300 zł. Oznacza to podwyżkę na poziomie ok. 20 zł mdm. i ok. 66 zł na przestrzeni ostatniego roku.

Monitoring przeprowadzono w weekend 10-11 czerwca 2022. Badanie nie objęło lokalizacji w Krakowie.

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest nieustannie od 11 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.