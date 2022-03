Koszyk cen dlahandlu.pl: Za zakupy w supermarketach płacimy o 20-40 zł więcej niż rok temu

Za 50 podstawowych produktów FMCG płacimy obecnie w supermarketach od 320 zł do 350 zł. O ile w ubiegłym roku najmocniej drożał olej, kurczak, nabiał to teraz przyszedł czas na podwyżki kawy, herbaty, i warzyw. W porównaniu rok do roku zakupy są droższe od 20 do 40 zł w zależności od sieci.