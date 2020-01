Koszyk cen: Drogi styczeń w dyskontach. Po grudniowych obniżkach ceny podskoczyły nawet o 40 zł!

Jak wynika z monitoringu Koszyka cen dla handlu.pl po grudniowych promocjach w dyskontach nie został nawet ślad. Sieci podniosły ceny na przestrzeni miesiąca od 3 zł (Aldi, Netto) do ponad 40 zł (Lidl). W porównaniu ze styczniem 2020 za 50 podstawowych produktów płacimy więcej: od 9 zł w sieci Aldi do 25 - 27 zł w Lidlu i Biedronce. Za podstawowe zakupy w tych sieciach zapłacimy więc od 275 zł (Netto) do 285 zł (Lidl).

A oto styczniowe zestawienie cen w 4 sieciach dyskontów:

Sieć Netto okazała się liderem cenowym tego zestawienia. 50 produktów w sieci Netto to wydatek rzędu 275 zł. Oznacza to wzrost cen jedynie o 3-4 zł w porównaniu z grudniem 2019 (271-272 zł). W styczniu 2019 za podobne zakupy płaciliśmy 262 zł, czyli o 13 zł mniej niż obecnie. Pokazuje to, że sieci nie stać w tak duże inwestycje w ceny jak Lidla czy Biedronki, które przed świętami chcą przyciągnąć klientów promocyjnymi cenami. Podwyżki są tu raczej wynikiem zmian związanych z inflacją czy podwyżkami cen u producentów.

W Biedronce za 50 produktów z Koszyka zapłacimy 277,11 zł, czyli o 12 zł więcej niż w grudniu 2019 (264,8 zł). Rok temu podobne zakupy kosztowały 250,5 zł, czyli o 27 zł taniej niż obecnie.

W sieci Aldi 50 produktów z Koszyka kosztuje obecnie 282 zł, czyli o 3 zł drożej niż w grudniu 2019 - (280 zł) i o 9 zł drożej niż w styczniu 2019, gdy podobne zakupy kosztowały 273 zł.

Sieć Lidl natomiast okazała się liderem podwyżek, o ile w grudniu była najtańsza wśród dyskontów to teraz jest najdroższa wśród konkurentów. Lidl proponuje obecnie 50 podstawowych produktów w cenie 282-286 zł. Przed świętami w ramach bożonarodzeniowych promocji Lidl oferował 50 produktów w cenie 240-242 zł. Oznacza to, że obecnie jest o 42-43 zł drożej niż miesiąc temu. Rok temu w styczniu podobne zakupy kosztowały 258 zł, czyli obecnie jest o ok. 25 zł drożej rdr.

Monitoring przeprowadzono w weekend 24-25 stycznia 2020 roku przez ankieterów dlahandlu.pl i taketask.pl.

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest nieustannie od 9 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.