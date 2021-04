Koszyk cen: Gdzie najtańsza kiełbasa na Majówkę?

fot. Koszyk cen, sprawdziliśmy gdzie kupić najtańszą kiełbasę na Majówkę

Przed Majówką zestawiliśmy ceny 6 najpopularniejszych produktów w dyskontach W skład koszyka wszedł: kilogram kiełbasy podwawelskiej, 2 bochenki chleba 500 g, słoik musztardy Kamis, butelka ketchupu Pudliszki, 1 litr soku Tymbark a także puszka piwa. Za taki koszyk trzeba obecnie zapłacić w dyskontach od 33,5 zł w Lidlu i Biedronce do 35,5 zł w Netto. Gdy w 2014 badaliśmy taki sam koszyk w e-sklepach kosztował on od 21,5 do 29 zł. To oznacza, że na przestrzeni ostatnich 7 lat "majówkowe" ceny poszyły w górę nawet o 50 proc. Względem 2018 rok ceny wzrosły o ok. 25-30 proc.

Jakie ceny w dyskontach przed Majówką?

Sieć Biedronka proponuje zakupy w cenie 289,5 zł. To o 6 zł drożej niż w marcu br (283,2 zł). Rok temu, w marcu podobne zakupy kosztowały 286 zł. Oznacza to wzrost cen o 3,5 zł zł rdr.

Majówkowe specjały w Biedronce kosztują odpowiednio: podwawelska 17,90 zł za kg, a piwo 2,99 zł za puszkę. Do tego ketchup Pudliszki w cenie 3,86 zł za 430 g i chleb w cenie 3,62 za kg, musztarda Kamis w cenie 1,80 zł i sok Tymbark 3.59 zł. Razem za majówkowy koszyk zapłacimy 33,76 zł.

Sieć Lidl zaproponowała 50 produktów w cenie 292 zł to o 30 zł drożej niż w marcu br. (262,4 zł), gdy sklep wypełniony był promocjami. Rok temu w marcu podobne zakupy kosztowały w Lidlu 283,70 zł, oznacza to wzrost cen o 8,3 zł.

Majówkowy koszyk kosztuje w Lidlu 33,58 zł, w tym: podwawelska -17,90 zł, 2 bochenki chleba - 3,58 zł, piwo -2,99 zł, ketchup - 3,43 i musztarda 1,69 zł, sok pomarańczowy 3,99 zł.

W Aldi Koszyk 50 produktów kosztuje 297,3 zł względem 286,6 zł w marcu br. i 288,6 zł w marcu 2020. Oznacza to podwyżkę cen na poziomie 11 zł w ujęciu mdm.

Majówkowy koszyk w Aldi to wydatek 34,34 zł, w tym: podwawelska - 17,76 zł, dwa chleby - 3,98 zł, ketchup - 3,84 zł, musztarda 1,79 zł, sok pomarańczowy 3,99 zł, piwo - 2,99 zł.

W Netto 50 produktów FMCG kosztuje 303,5 zł. Miesiąc temu podobne zakupy kosztowały 282,1 zł. Oznacza to skok cen o 21 zł. Rok temu w marcu 50 produktów z Koszyka cen kosztowało w Netto 283,7 zł.

Majówkowy koszyk w Netto kosztuje 35,5 zł, w tym: 2 chleby 3,58 zł, podwawelska - 18,90, ketchup - 4,02 zł, musztarda Prymat 1,99 zł, piwo - 2,99 zł, i sok pomarańczowy - 4,02 zł.

Badanie Koszyka cen pochodzi z monitoringu ankieterów dlahandlu.pl z 23 kwietnia 2021 roku.

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest nieustannie od 10 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Z danych Koszyka cen korzysta UOKiK, w ramach monitorowania wzrostu cen w okresie zagrożenia epidemicznego. Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.