Koszyk cen: Hipermarkety walczą o klientów. Wysyp promocji na masło i olej

Jakie ceny w Auchan?

W sierpniu Auchan proponował zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie od 351 do 356 zł w zależności od miasta. W czerwcu ceny wahały się od 378 do 383 zł. Oznacza to spadek cen o ok. 25 zł na przestrzeni dwóch miesięcy. W porównaniu z sierpniem 2022 nadal płacimy o ok. 20 zł więcej, bo wówczas ceny oscylowały wokół 330 zł. W ostatnim czasie w Auchan potaniała kawa, herbata, czekolada, masło, margaryna, jaja, jabłka, ziemniaki, pomidory i papryka.

Ceny w Kauflandzie

W sieci Kaufland w sierpniu 50 produktów FMCG można było kupić w cenie 398 zł, czyli o 11 zł taniej niż w czerwcu (409 zł). Rok temu podobne zakupy kosztowały ok. 356 zł. Oznacza to, że nadal płacimy o 44 zł więcej niż w sierpniu 2022 r. W Kauflandzie w ostatnim czasie potaniła czekolada, olej, margaryna, schab, ziemniaki, pomidory, pieczarki i papryka. Podrożały natomiast pomarańcze, polędwica i ser gouda.

Ceny w E.Leclerc

E.Leclerc proponuje 50 produktów FMCG w cenie od 402 do 404 zł w porównaniu do 413 do 418 zł w czerwcu br. Oznacza to spadek cen o 10-15 zł w zależności od lokalizacji. Rok temu za podobne zakupy płaciliśmy ok. 377 zł, co oznacza, że rdr. płacimy o ok. 25 zł więcej. W E.Leclerc potaniała margaryna, olej, czekolada, oraz papryka i szynka. Droższe są pomarańcze i herbata.

Ceny w Carrefourze

W Carrefour 50 produktów z Koszyka cen kosztowało w sierpniu od 406 do 412 zł. W czerwcu płaciliśmy ok. 409-410 zł, czyli podobnie jak obecnie. Rok temu podobne zakupy kosztowały ok. 380-382 zł. Oznacza to, że nadal płacimy o ok. 25-30 zł więcej niż w sierpniu 2022 r. W Carrefourze ostatnio potaniało masło, jabłka, ziemniaki, papryka. Podrożała herbata.

Monitoring przeprowadzony w weekend 25-27 sierpnia 2023 roku przez ankieterów dlahandlu.pl.

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest od 11 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.