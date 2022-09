Koszyk cen: Inflacja wcale nie zwalnia. Na produktach FMCG dochodzi do 30 proc.

Sprawdź ceny 50 produktów w supermarketach

Sieć Dino oferuje obecnie 50 produktów w cenie 361,5 zł. Jeszcze w lipcu było to 353,5 zł. Oznacza to wzrost cen 8 zł w porównaniu do lipca br. Rok temu, ww wrześniu płaciliśmy 296,5 zł, co oznacza, że w 12 miesięcy zakupy podrożały o 65 zł, czyli 22 proc.

50 produktów z Koszyka kosztuje obecnie w Intermarche 365 zł, czyli 12 zł więcej niż w lipcu (354 zł). We wrześniu 2021 płaciliśmy 300 zł. Oznacza to wzrost cen o 65 zł, czyli 22 proc. rdr.

Z kolei sieć Stokrotka zaproponowała 50 produktów z Koszyka w cenie 383 zł wobec 369 zł w lipcu. To skok cen o 14 zł. Rok temu podobne zakupy kosztowały 311,5 zł, czyli obecnie płacimy o 72 zł, czyli 23 proc. więcej.

W sklepach z logo Polomarket zakup 50 produktów z Koszyka to wydatek rzędu od 397 do 402 zł. W lipcu podobne zakupy kosztowały 368 zł. Oznacza to wzrost cen o 29 zł w 2 miesiące i o 92 zł w rok. (305 zł we wrześniu 2021). To oznacza, że procentowo wzrost cen wyniósł 29 proc.

W SPAR za 50 produktów z Koszyka płacimy 418,5 zł wobec 393 zł w lipcu br. Na przestrzeni 2 miesięcy ceny skoczyły o 25 zł. Rok temu za podobne zakupy płaciliśmy 310,5 zł. Oznacza to wzrost cen aż o 108 zł, czyli 35 proc!

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl. Badanie wykonano w weekend 2-3 września 2022.

Od początku 2014 roku dlahandlu.pl pozyskuje dane jedynie w drodze bezpośrednich spisów cen w sklepach, w terminach znanych tylko redakcji. Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a jedynie w przypadku ich braku rynkową cenę średnią dla danego produktu. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, 450 g w przypadku wędlin, itp.