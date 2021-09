Koszyk cen: Nawet w dyskontach zakupy kosztują już prawie 300 zł

A oto aktualne porównanie cen w dyskontach

Przeczytaj także: Netto ma 500 sklepów w Polsce

Sieć Biedronka proponuje zakupy w cenie 290,82 zł wobec 287,5 zł w czerwcu br. Oznacza to podwyżkę o 3 zł na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. We wrześniu 2019 roku podobne zakupy kosztowały 274,5 zł, oznacza to podwyżkę o 15 zł.

W Netto 50 produktów FMCG kosztuje 291,3 zł wobec 287,7 zł w czerwcu br. Oznacza to podwyżkę o 4 zł na przestrzeni ostatnich miesięcy. We wrześniu 2019 podobne zakupy kosztowały 275 zł. Oznacza to, że obecnie jest o 16 zł drożej.

Sieć Lidl zaproponowała 50 produktów w cenie 292,5 zł w porównaniu do 285,7 zł w czerwcu br. Na przestrzeni trzech miesięcy ceny wzrosły o 7 zł, a wobec września 2019 o 17 zł (275,3 zł).

W Aldi Koszyk 50 produktów kosztuje 294,4 zł w porównaniu do 283,5 zł w czerwcu br. Oznacza to podwyżkę o 11 zł na przestrzeni trzech miesięcy. We wrześniu 2019 podobne zakupy kosztowały 277 zł. Oznacza to wzrost cen o 17 zł.

Badanie Koszyka cen pochodzi z monitoringu ankieterów dlahandlu.pl z 17-18 września 2021.

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest nieustannie od 10 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Z danych Koszyka cen korzysta UOKiK, w ramach monitorowania wzrostu cen w okresie zagrożenia epidemicznego. Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.