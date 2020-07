Koszyk cen: Obniżka VAT objęła 2 z 50 podstawowych produktów. Co z cenami w e-sklepach?

Od początku lipca wiele produktów spożywczych opodatkowanych jest niższą stawką VAT. Dla wielu sieci handlowych była to okazja, by poinformować, że "oddadzą różnicę w VAT klientom, obniżając ceny kilku tysięcy produktów". Tymczasem jak wynika z lipcowego badania Koszyka cen dlahandlu.pl w większości e-sklepów rachunek za 50 produktów jest podobny jak w czerwcu, gdy obowiązywał wyższy VAT. Ruchy cenowe to efekt sezonowych spadków cen warzyw, które mają miejsce każdego roku. Na obniżkę VAT z podstawowych produktów załapały się bowiem jedynie banany i musztarda.

A oto szczegółowe wyniki badania cen w e-sklepach:

W tym tygodniu sklep auchandirect.pl oferuje zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 271,27 zł. W czerwcu za podobne zakupy płaciliśmy 275,25 zł, czyli o 4 zł taniej mdm. Spadek cen to efekt sezonowej zmiany ceny papryki oraz promocji na matjasy w oleju. Reszta cen pozostał niezmieniona. Rok temu podobne zakupy kosztowały 248,5 zł, czyli o 22,5 zł taniej niż w lipcu br. Obecnie razem z dostawą o wartości 20 zł zakupy w auchandirect.pl to wydatek 291 zł.

E-sklep Carrefour sprzedaje 50 produktów z Koszyka w cenie 280,63 zł względem 302,22 zł w czerwcu br. Oznacza to spadek cen o 20 zł mdm. Obniżka to efekt wprowadzenia do oferty tańszej kiełbasy podwawelskiej i szynki. W sklepie na przestrzeni miesiąca potaniały sezonowo pomidory i papryka. Reszta cen pozostała bez zmian. Rok temu podobne zakupy kosztowały 262 zł, czyli obecnie jest o 18 zł drożej. Przy zakupach powyżej 180 zł dostawa w e-sklepie Carrefour jest darmowa.

50 produktów we Frisco.pl kosztuje obecnie 293,51 względem 281,26 w czerwcu. Oznacza to wzrost cen o 12 zł mdm. Jest to efekt braku tańszej kiełbasy podwawelskiej i sera gouda, które w poprzednim badaniu występowały na e-półkach Frisco.pl. W tym czasie w e-sklepie potaniała papryka i pomidory, ale podrożały jabłka. Rok temu na podobne zakupy trzeba było wydać 271 zł, czyli o 22,5 zł mniej niż obecnie. Frisco.pl oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości.

W sklepie e-zakupy.tesco.pl 50 produktów można kupić obecnie za 300 zł względem 305 zł miesiąc temu. Niższa cena to efekt promocji na herbatę Lipton. W e-sklepie Tesco potaniała papryka i pomidory, ale podrożały pieczarki. Rok temu 50 produktów kosztowało 284 zł, czyli o 16 zł taniej niż obecnie. W e-sklepie Tesco dowóz zakupów to koszt do 10 zł. Zatem całe zakupy zamykają się kwotą 310 zł.

Sklep Drive Intermarche proponuje zakupy w cenie 301 zł względem 307 zł miesiąc temu. W Intermarche potaniały cytryny i papryka, ale podrożały pomidory. Rok temu takie zakupy kosztowały o 6 zł taniej (295 zł). Formuła zakupów Drive zakłada odbiór własny w specjalnym punkcie w sklepie, więc nie ma opłaty za dowóz.