Koszyk cen: Od grudnia ceny w hipermarketach skoczyły o 20 zł

fot. Koszyk cen dlahandlu.pl monitoruje ceny od 9 lat



Jak wynika z monitoringu cen na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, od grudnia 2019, ceny 50 podstawowych produktów w hipermarketach podskoczyły o 20 zł. Obecnie średnia cena za zakup 50 produktów wynosi w tym formacie 280 zł, a jeszcze rok temu wynosiła 250-260 zł.

A oto zestawienie cen w 5 sieciach hipermarketów:

W ostatnim tygodniu Auchan proponował zakupy 50 produktów z Koszyka od 230,5 do 260,5 zł. Oznacza to podwyżki od 5 do 20 zł w zależności od miasta. W grudniu ceny w Auchan mieściły się w widełkach 225 zł w Trójmieście do 245 zł w Lublinie, który był wówczas najdroższą lokalizacją. Rok temu w lutym ceny wahały się od 245 zł w Trójmieście do 255,5 zł w Lublinie.

W sklepach Kaufland w ostatni weekend 50 produktów można było kupić w cenie od 280 do 284,6 zł czyli o ok. 20 zł drożej niż w grudniu 2019 (261- 267,5 zł). W lutym 2019 podobne zakupy kosztowały od 256 do 265 zł, co oznacza wzrost cen o 20-25 zł rdr.

W Carrefour podobne zakupy kosztują obecnie od 283 do 284,5 zł, czyli także o 20 zł drożej niż w grudniu '19, gdy 50 produktów kosztowało 265 - 268 zł. Rok temu ceny wahały się od 255-257, co oznacza skok cen o 30 zł na przestrzeni roku.

W hipermarketach Tesco w ostatni weekend ceny oscylowały wokół 294,5 zł,, czyli o 12,5 zł drożej niż w grudniu (282 zł). W lutym 2019 - 50 produktów w Tesco można było kupić za 267,5 zł, czyli obecnie jest o niemal 30 zł drożej.

Sieć E.Leclerc w zależności od miasta ma bardzo różne ceny: od 298 zł Lublinie do 316 zł w Poznaniu, czyli podobnie jak w grudniu 2019. W lutym 2019 ceny wahały się od 281,5 zł w Trójmieście do 318,5 zł, czyli dolna granica cen w E.Leclerc wzrosła o 17 zł.

Monitoring przeprowadzono w weekend 21-22 lutego 2020 przez ankieterów dlahandlu.pl i taketask.pl.

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest nieustannie od 9 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.