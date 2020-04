Koszyk cen: Papryka liderem wzrostów cen w e-sklepach

fot. shutterstock

Jak wynika z badania Koszyka cen w e-sklepach ceny warzyw i owoców rosną w dramatycznym tempie. Rekordy bije papryka (29,99 zł/kg), jabłka 4,99 zł/kg czy cytryny 11,99 zł/kg. Rok temu za te same produkty płaciliśmy nawet o połowę mniej. Obecnie za zestaw 8 podstawowych warzyw i owoców: ziemniaki, pieczarki, pomidory, papryka, jabłka, cytryny, pomarańcze i banany trzeba zapłacić od 53 zł w auchandirect.pl do 80 zł w hipernet24.pl (E.Leclerc). Rok temu taki koszyk był tańszy nawet o 10-20 zł.

W auchandirect.pl zestaw najpopularniejszych owoców i warzyw kosztuje obecnie 52,62 wobec 44,94 zł w maju 2019. Oznacza to wzrost cen w tej kategorii o 8 zł rdr.

Za kg czerwonej papryki zapłacimy obecnie w Auchandirect.pl 16,63 wobec 10,73 zł w maju 2019. Oznacza to wzrost o prawie 6 zł/kg. Kilogram cytryn kosztuje 8,18 wobec 4,98 zł w maju '19. Wzrost o ponad ponad 3/kg. Jabłka kosztują 2,40 zł w porównaniu do 1,59 zł rok temu. Droższe są też pomarańcze 5,29 zł wobec 3,98 zł rok temu.

Tańsze są natomiast banany 3,74 zł obecnie wobec 4,99 zł rok temu; ziemniaki - spadek z 3,25 zł/kg do 1,75 zł/kg obecnie i pomidory z 7,88 zł rok temu do 7,25 obecnie. W niemal identycznej cenie są pieczarki 7,38 zł obecnie wobec 7,54 zł w maju 2019.

W Tesco zakupy owoców i warzyw to wydatek 57,68 zł wobec 39,78 zł w maju 2019. Podwyżka o 18 zł to głównie efekt podwyżki ceny papryki z 12,49 zł do 16,99 zł obecnie, ziemniaków z 1,99 do 2,75 zł obecnie, cytryn z 8,58 do 9,99 zł obecnie oraz jabłek z 1,50 do 2,99 zł dziś a także pomidorów z 6,99 do 7,99 zł/kg. Potaniały jedynie banany z 4,99 zł do 3,99 zł.

Przeczytaj także: Czekają nas podwyżki cen świeżej żywności

We Frisco.pl rok temu płaciliśmy za zestaw owoców i warzyw 48,88 zł, a obecnie 59,56 zł, czyli o 11 zł więcej niż rok temu. Droższe są cytryny 8,82 wobec 5,98 zł rok temu, pieczarki 9,98 zł wobec 7,58 rok temu, papryka 15,70 wobec 10,82 w maju 2020 i jabłka 3,36 w porównaniu do 2,21 z ł/kg rok temu.

W e-piotriawel.pl podobne zakupy kosztują obecnie 63,73 zł wobec 56,04 zł w maju 2019. Droższa o 10 zł jest papryka, jabłka podrożały z 2,99 do 3,79 zł, cytryny z 8,99 do 9,99 zł/kg, pomarańcze z 5,49 do 6,99 zł/kg, ale potaniały ziemniaki z 3,99 zł do 2,50 zł/kg, pieczarki z 11,99 do 7,99 zł/kg i pomidory z 7,99 zł do 6,99 zł/kg.

W Intermarche Drive rok temu takie zakupy kosztowały 53,01 zł a obecnie 66,68 zł. Banany podrożały z 4,99 zł do 5,99 zł, jabłka z 2,49 do 3,49 zł, cytryny z 6,99 do 13,99 zł, a papryka z 5,99 zł do 14,99 zł. Potaniały natomiast ziemniaki z 3,99 zł do 2,25 zł.

W Carrefourze rok temu podobne zakupy kosztowały 48,29 zł. Dziś brakuje większości produktów (warzyw) z tej listy. Natomiast jabłka podrożały z 2,19 do 3,49 zł/kg, a cytryny z 5,70 zł do 10,58 zł/kg, zaś pomarańcze z 4,49 do 5,99 zł. Rok temu za same owoce płaciliśmy 17,47 zł a obecnie 25,05 czyli ok. 8 zł więcej.

W E.Leclerc rok temu za zestaw 8 warzyw i owoców płaciliśmy 58,04 zł. Dziś jest to 79,89 zł, czyli o 21 zł drożej. Papryka podrożała z 23,51 do 29,99 zł obecnie, cytryny z 5,03 do 11,99 zł/kg, jabłka z 0,99 zł do 4,99 zł obecnie, pomarańcze z 5,29 do 6,99 zł obecnie a pomidory z 6,99 zł do 9,99 zł/kg.