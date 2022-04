Koszyk cen: Paragony na Wielkanoc wyższe nawet o 60 zł

Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie cen w sieciach dyskontów i hipermarketów:

W ostatnim tygodniu Auchan proponował zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 305-308 zł. Rok temu ceny w Auchan wahały się od 258 zł - 264 zł. Oznacza to wzrost o ok. 45 zł. W lutym za podobne zakupy w Auchan płaciliśmy od 278 do 288,5 zł. Oznacza to, że w ciągu dwóch miesięcy ceny skoczyły o 20-30 zł w zależności od lokalizacji.

Sieć Biedronka obecnie proponuje zakupy w cenie 319,30 zł. To histrorycznie wysoka cena. Rok temu podobne zakupy kosztowały 283,2 zł. W lutym br. trzeba było zapłacić 300 zł. To skok o 19 zł w ciągu dwóch ostanich miesięcy i o 36 zł na przestrzeni roku. Oznacza to, że w Biedronce ceny są wyższe o ponad 10 proc.

W sieci Kaufland w ostatni weekend 50 produktów FMCG można było kupić w cenie 329 wobec 270-275 zł rok temu. Oznacza to skok o blisko 60 zł rdr. W lutym br. podobne zakupy kosztowały od 297 do 304,5 zł, czylu obecnie jest o 25-30 zł drożej.

Przeczytaj także: Dostawy środków higieny menstruacyjnej od sieci Biedronka dla Ukrainek

W Aldi na przestrzeni roku ceny wzrosły o 44 zł z 286,6 zł w marcu 2021 roku do 330,6 zł obecnie. Od lutego ceny skoczyły z 305 zł do 330,6 zł, czyli o 25 zł.

W Carrefour podobne zakupy kosztują obecnie od 333-337 zł w zależności od lokalizacji. Rok temu było to 292,5 zł, a w lutym br. 310,5 zł. Oznacza to skok cen o 23-27 zł w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i podwyżkę o ok. 45 zł rdr.

Sieć Lidl zaproponowała 50 produktów w cenie 337 zł. Rok temu, gdy sieć sypnęła promocjami taki koszyk kosztował 262,4 zł. Oznacza to wzrost aż o 75 zł rdr. W lutym podobne zakupy kosztowały 310,6 zł, czyli obecnie jest o 27 zł drożej.

Rok temu zakupy 50 produktów z Koszyka cen kosztowało w Netto 282 zł, a w lutym br. 308 zł. W kwietniu tego roku sieć zaproponowała za podobne zakupy za 340,62 zł. Oznacza to wzrost cen o 58 zł rdr. i o poand 32 zł względem lutego. Oznacza to podwyżkę na poziomie 20 proc. rdr. i ok. 10 proc. od lutego.

Sieć E.Leclerc proponuje ceny od 341 do 347 zł w zależności od miasta. W lutym podobne zakupy były o 10-20 zł tańsze. Płaciliśmy wówczas od 323,5 do 331,5 zł. Rok temu podobne zakupy kosztowały od 288 zł do 302 zł, co oznacza podwyżkę na poziomie 50-60 zł rdr.

Monitoring przeprowadzono w weekend 1-2 kwietnia 2022.

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest nieustannie od 10 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.