Koszyk cen: Supermarkety z tańszą ofertą niż rok temu

fot. koszyk cen

Rok temu, pod koniec lutego, w supermarketach Koszyk 50 produktów kosztował ok. 300 zł. Z wyjątkiem Piotra i Pawła, gdzie trzeba było zapłacić 340-360 zł. W marcu tego roku, wbrew wzrostowi cen żywności o 4,7 proc. na przestrzeni 2020 roku, podobne zakupy kosztują mniej! Obniżki sięgają zwykle ok. 10 zł przy koszyku wartym ok. 290-320 zł. To pokazuje, że silniki promocyjne pracują pełną parą.

A oto pełne zestawienie w ramach monitoringu cen 50 produktów w 5 sieciach supermarketów:

W ostatni weekend za Koszyk 50 produktów w Intermarche płaciliśmy od 291 do 294,5 zł w porównaniu do 301,5 do 306 zł rok temu. Oznacza to spadek cen o ok. 10 zł rdr. W luty, 2019 ceny w tej sieci wahały się od 285 zł na Górnym Śląsku do 301,5 zł w Warszawie, ale obecnie sieć nie ma już swojego sklepu w stolicy.

Przeczytaj także: Stokrotka rezygnuje z kolportażu gazetek i wprowadza siatki na owoce

W sklepach z logo Polomarket zakup 50 produktów z Koszyka to wydatek rzędu 296,80 zł, oznacza to spadek cen o 10 zł rdr. (306,5 w lutym 2020). W lutym 2019 takie zakupy kosztowały 283 - 284,5 zł, czyli obecnie jest o ok.12-13 zł drożej niż dwa lata temu.

Sieć Dino oferuje 50 produktów w cenie 304 zł. Rok temu na podobne zakupy trzeba było wydać ok. 299-304 zł. Specyfika sieci Dino zakłada, że placówki zlokalizowane są na wsiach i w mniejszych ośrodkach miejskich, dlatego w Koszyku znalazły się tylko 4 lokalizacje: Górny Śląsk, Trójmiasto i podwarszawski Nadarzyn. Sieć przed Wielkanocą '19 oferowała 50 produktów w cenie 278 zł, czyli o 26 zł taniej niż obecnie.

Przeczytaj także: Wizerunek sieci Intermarché ma stać się bardziej przyjazny i familijny

Sieć Stokrotka zaproponowała 50 produktów z Koszyka w cenie 304,64 zł, czyli o 1 zł taniej niż rok temu, gdy podobne zakupy kosztowały 305,5 zł, ale o 15 zł drożej niż w lutym '19, gdy podobne zakupy kosztowały od 289 do 292 zł.

W SPAR, który zajął miejsce Piotra i Pawła za 50 produktów z Koszyka płacimy od 314 zł do 326 zł w zależności od miasta. To ok. 30 zł taniej niż w lutym 2020, gdy płaciliśmy od 346 do 359 zł.

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl. Badanie wykonano w weekend 19-20 marca 2021.

Od początku 2014 roku dlahandlu.pl pozyskuje dane jedynie w drodze bezpośrednich spisów cen w sklepach, w terminach znanych tylko redakcji. Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a jedynie w przypadku ich braku rynkową cenę średnią dla danego produktu. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, 450 g w przypadku wędlin, itp.