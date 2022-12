Koszyk cen: Święta droższe nawet o 30 proc. Czy to już koniec podwyżek?

Zobacz, które sieci oferują najtańsze zakupy spożywcze

Jakie ceny w Auchan?

W grudniu Auchan proponuje zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 356-358 zł w zależności od miasta. Jeszcze dwa miesiące temu podobny zestaw kosztował ok. 344 zł, a w grudniu 2021 roku, za podobny koszyk w Auchan płaciliśmy 275-277 zł, co oznacza wzrost cen o 80 zł rdr. W procentach oznacza to podwyżkę o 29 proc.

Ceny żywności w Lidlu

W Lidlu podstawowe produkty z Koszyka cen można kupić za 376 zł. Dwa miesiące temu płaciliśmy 368 zł, a rok temu 301,5 zł. Oznacza to, że w miesiąc ceny poszły w górę o 8 zł na przestrzeni dwóch miesięcy i o 75 zł na przestrzeni roku. Największe podwyżki dotyczyły cukru, oleju, masła, margfaryny, ser agouda, jaj.

Ceny w Kauflandzie

W sieci Kaufland w ostatni weekend 50 produktów FMCG można było kupić w cenie 376-378 zł w porównaniu do 389 zł w październiku. Oznacza to spadek cen o ponad 10 zł, na której najmocniej zaważyła promocja na kiełbasę. Rok temu przed śwętami podobne zakupy w Kauflandzie kosztowały ok. 286 zł. Oznacza to, że podwyżki w tej sieci rdr. sięgnęły 90 zł.

Zakupy w Aldi i Biedronce

W Aldi Koszyk 50 produktów kosztuje 382,5 zł. Rok temu było to 307 zł. Oznacza to, że obecnie jest o 75 zł drożej, czyli 24,5 proc.

Sieć Biedronka proponuje zakupy w cenie 382,5 zł. Rok temu za takie same zakupy płaciliśmy 299 zł. Oznacza to, że w rok 50 produktów podrożało o 82,5 zł. Dwa miesiące temu podobne zakupy kosztowały 362,5 zł. Wystarczyły dwa miesiące, żeby ceny poszły w górę o 20 zł.

Ceny w Netto

W Netto 50 produktów FMCG kosztuje 387 zł. Rok temu było to 305,5 zł. Oznacza to wzrost cen o 82 zł. Dwa miesiące temu płaciliśmy o 18 zł mniej. To pokazuje, że podwyżki najbrały tempa właśnie teraz między październikiem a grudniem.

Ceny w Carrefourze

W Carrefour 50 produktów z Koszyka cen kosztuje obecnie 400 zł. Dwa miesiące temu był to koszt 390 zł a rok temu płaciliśmy 300-307 zł w zależności od miasta. Oznacza to, że w porównaniu z ubiegłym rokiem wydajemy, w tej samej sieci na te same produkty, ponad 30 proc. więcej.

Ceny w E.Leclerc

E.Leclerc proponuje 50 produktów FMCG w cenie od 406 do 412 zł w zależności od miasta. W październiku było cena za zakupy oscylowała wokół 400 zł, a rok temu płaciliśmy 318 - 320 zł, czyli obecnie jest o ok. 90 zł drożej. Oznacza to wzrost cen na poziomie 29 proc. rdr.

Monitoring przeprowadzony w weekend 2-3 grudnia 2022 roku przez ankieterów dlahandlu.pl. Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest od 11 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.