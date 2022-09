Koszyk cen: W miesiąc cukier w e-sklepach podrożał o 2 zł na kg, tłuszcze i nabiał też idą w górę

Auchan.pl zakupy za 343 zł

E-sklep auchan.pl oferuje obecnie zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 328 zł względem 314 zł na początku lipca. Rok temu podobne zakupy kosztowały ok 264,5 zł. Oznacza to skok cen o 63 zł rdr., czyli 24 proc. W auchan.pl dostawa kosztuje 14,90 zł, co oznacza, że za zakupy zapłacimy 343 zł.

50 produktów we Frisco.pl kosztuje obecnie 359,60 zł. W lipcu było to jeszcze 333 zł, a rok temu ok. 285 zł, czyli obecnie jest drożej o 27 zł mdm i 75 zł rdr. Oznacza to, że w rok ceny podskoczyły o 26 proc. Frisco.pl oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości.

Barbora.pl zakupy w cenie 373 zł

Barbora.pl, oferuje 50 produktów z Koszyka w cenie 373 zł wobec 349 zł w lipcu. Oznacza to wzrost cen o 24 zł mdm. W lutym, gdy zaczynaliśmy badać e-sklep barbora.pl, podobne zakupy kosztowały 323 zł, co oznacza podwyżkę o 50 zł, czyli 15,5 proc. w ciągu pół roku. Minimalna wartość zamówienia to 100 zł. Wówczas dostawa realizowana jest bezpłatnie. Obecnie e-sklep działa w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Łodzi.

E-sklep Carrefour sprzedaje 50 produktów z Koszyka w cenie 373,2 zł, czyli o 11 zl drożej niż na początku lipca (362 zł). Rok temu podobne zakupy kosztowały ok. 289 zł, co oznacza wzrost cen o 84 zł, czyli 29 proc. rdr. Przy zakupach powyżej 180 zł dostawa w e-sklepie Carrefour jest darmowa.

Stokrotka Online - zakupy w cenie 384 zł

W Stokrotka Online zrobimy zakupy z Koszyka za 384,4 zł, czyli o 19 zł drożej niż w lipcu (365,5 zł). Rok temu podobne zakupy kosztowały 293,5 zł zł. Na przestrzeni roku zakupy w stokrotka.pl podrożały więc o 91 zł, czyli 30 proc. rdr. Dostawa powyżej 100 zł kosztuje w Stokrotce 1 zł.

Polomarket zaproponował zakupy w cenie 386 zł wobec 372 zł w lipcu. Oznacza to podwyżkę o 14 zł mdm. i o 73 zł rdr. (299 zł). W Polomarkecie w ciągu roku ceny wzrosły o 24,4 proc.

Drive Intermarche - bez dowozu za 390 zł

Sklep Drive Intermarche sprzedaje 50 produktów w cenie 390 zł, czyli o 27 zł drożej niż na początku lipca (361 zł). Rok temu podobne zakupy kosztowały 318 zł, co oznacza, że rdr. płacimy o 72 zł więcej, czyli 22,2 proc. Formuła zakupów Drive zakłada odbiór własny w specjalnym punkcie w sklepie, więc nie ma opłaty za dowóz.

W sklepie spar.pl, za 50 produktów z Koszyka płacimy obecnie 405 zł względem 398 zł w lipcu, czyli o 7 zł drożej mdm. Rok temu podobne zakupy kosztowały ok. 317,5 zł, co oznacza, że obecnie jest o 88 zł drożej niż rok temu. Oznacza to skok cen o 27,8 proc. Przy takiej kwocie dostawa w spar.pl jest darmowa.

E.Leclerc przedstawił ofertę na poziomie 396 zł i jest to jedyny sklep, w którym płacimy mniej niż w lipcu (409,5 zł). Rok temu podobne zakupy kosztowały ok. 325,5 zł, czyli podrożały o 71 zł rdr, czyli 21,8 proc. Dla eleclerc.com całkowita suma za zakupy z dostawą (15 zł) zamyka się kwotą ok. 411 zł.

Badanie Koszyka cen w e-sklepach pochodzi z monitoringu redakcji z 31 sierpnia 2022 roku.

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest nieustannie od 12 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen. W 2021 roku koszyk został odświeżony, tak by mógł stać się wygodnym elementem planowania budżetu domowego, w czasach rosnącej inflacji.