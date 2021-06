Koszyk cen: Za podstawowe towary w hipermarketach płacimy o kilkanaście zł więcej niż w 2019

fot. Koszyk cen pokazuje jak rosną ceny żywności w marketach

Inflacja osiągnęła poziom 4,7 proc. w maju br. i była najwyższa od lutego 2020. TTaki odczyt znajduje konkretne przełożenie na ceny na sklepowych półkach. Jak wynika z danych Koszyka cen w porównaniu z połową 2019 płacimy co najmniej o kilkanaście złotych więcej za 50 podstawowych produktów. I to w hipermarketach, które mają jedne z największych możliwości negocjacyjnych, ze względu na wolumeny zamawianych towarów.

A oto szczegółowe dane cenowe z hipermarketów:

W ostatnim tygodniu Auchan proponował zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 253-261,5 zł w porównaniu do 258-264 zł w marcu br. W czerwcu 2019 ceny w Auchan za 50 produktów zaczynały się od 236 zł. Oznacza to podwyżkę o ok. 15 zł.

W sieci Kaufland w ostatni weekend 50 produktów FMCG można było kupić w cenie 276-281 zł, czyli o ok. 6 zł drożej niż w marcu br. (270-275 zł). W 2019 za porównywalne zakupy płaciliśmy ok. 260 zł, co oznacza, że obecnie jest ok. 15-20 zł drożej.

W hipermarketach Tesco, które po przejęciu przez Sailing Group, przechodzą zmianę szyldów na Netto, ceny oscylowały wokół 290,69 zł względem 294 zł w marcu 2021. W czerwcu 2019 podobne zakupy kosztowały 276,5 zł, co oznacza podwyżkę o 15 zł na przestrzeni dwóch lat.

W Carrefour 50 produktów z Koszyka cen kosztuje obecnie 290-292 zł podobnie jak w marcu br. (ok. 292,5 zł). W czerwcu 2019 za 50 produktów płaciliśmy w Carrefour 266 zł, co oznacza podwyżkę o ok. 25 zł na przestrzeni dwóch ostatnich lat.

W sieci E.Leclerc w zależności od miasta ceny wahają się od 300 do 315,5 zł. W marcu br. płaciliśmy tu od 287 do 302 zł, co oznacza podwyżkę na przestrzeni miesiąca o ok. 13 zł. W czerwcu 2019 podobne zakupy kosztowały od 292 zł w Trójmieście do 305 zł w Bydgoszczy.

Monitoring przeprowadzono w weekend 11-12 czerwca 2021 przez ankieterów dlahandlu.pl.Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest od 11 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.