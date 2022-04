Koszyk cen: Zakupy w e-sklepach podrożały w miesiac nawet o 35 zł

W tym tygodniu sklep auchan.pl oferuje zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 299 zł, czyli o 19 zł drożej niż miesiąc temu. Pod koniec marca 2021 podobne zakupy kosztowały 265 zł, czyli obecnie jest o 34 zł drożej niż rok wcześniej. Z dostawą zakupy w Auchan kosztują obecnie 315 zł. W hipermarketach Auchan zakupy stacjonarne w tym samym czasie kosztowały w zależności od miasta 305-308 zł.

E-sklep Carrefour sprzedaje 50 produktów z Koszyka w cenie 339 zł wobec 324 zł, czyli o 15 zł drożej niż miesiąc temu. Pod koniec marca 2021 podobne zakupy kosztowały 293 zł, co oznacza wzrost cen na poziomie 46 zł rdr. Przy zakupach powyżej 180 zł dostawa w e-sklepie Carrefour jest darmowa. Zakupy w stacjonarnych hipermarketach Carrefour kosztowały w tym czasie od 333 do 337 zł.

50 produktów we Frisco.pl kosztuje obecnie 342 zł. Miesiąc temu te same zakupy kosztowały 308 zł, czyli obecnie jest o 34 zł drożej. Pod koniec marca 2021 ten sam koszyk produktów kosztował 299 zł. To oznacza, że obecnie jest o 43 zł drożej w ujęciu rdr, a jednocześnie jest to niemal tyle samo, ile płacimy za zakupy w Netto (340 zł). Frisco.pl oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości.

Stokrotka Online proponuje zakupy z Koszyka także w cenie 350 zł wobec 328 zł w marcu. To oznacza podwyżkę o 22 zł na przestrzeni miesiąca i podwyżkę o 50 zł względem marca 2021 (300 zł). Dostawa powyżej 100 zł kosztuje w Stokrotce 1 zł, czyli za zakupy zapłacimy ponad 351 zł.

Polomarket zaproponował zakupy w cenie 356 zł. Miesiąc temu podobne zakupy kosztowały 324 zł. Oznacza to podwyżkę o 32 zł mdm. W Polomarkecie zaczęliśmy monitorować ceny w czerwcu. Wówczas podobne zakupy kosztowały 288,34 zł. Oznacza to wzrost cen o 68 zł na przestrzeni ostatnich 10 miesięcy.

Barbora.pl, oferuje 50 produktów z Koszyka w cenie 357 zł wobec 338 zł. To o 19 zł drożej mdm. W lutym br. gdy zaczęlismy monitorować barbora.pl podobne zakupy kosztowały 323 zł, co oznacza, że obecnie jest o 34 zł drożej. Minimalna wartość zamówienia to 100 zł. Wówczas dostawa realizowana jest bezpłatnie. Obecnie e-sklep działa w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Katowicach.

Sklep Drive Intermarche sprzedaje 50 produktów w cenie 358 zł wobec 341,65 zł w marcu 2022. To skok cen o 17 zł mdm. i o 42 zł w ujęciu rdr. (316,6 zł). Formuła zakupów Drive zakłada odbiór własny w specjalnym punkcie w sklepie, więc nie ma opłaty za dowóz.