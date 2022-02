Koszyk cenowy dlahandlu.pl: Jak obniżka VAT wpłynęła na ceny w e-sklepach?

Jak wynika z badania Koszyka cenowego dlahandlu.pl obniżki związane ze zmniejszeniem stawek VAT przyniosły niższe rachunki za zakup 50 produktów. Spadki sięgają od 2,5 zł we Frisco do 25 zł w Intermarche przy zakupach za ok. 300 zł. W większości nie wynikają jednak z obniżek VAT, a promocji, wprowadzenia do asortymentu tańszego produktu lub sezonowych wahań cen. Pomimo obniżek VAT nadal rosną ceny tłuszczy, mąki, pieczywa. W porównaniu z lutym 2021 ceny są średnio wyższe o ok. 20 zł rdr.