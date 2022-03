Koszyk cenowy: Efekty obniżki VAT znikają. Przednówek i bojkot windują ceny w e-sklepach

W tym tygodniu sklep auchan.pl oferuje zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 280 zł, czyli o 8 zł drożej niż w lutym, gdy wprowadzona została tarcza antyinflacyjna. W styczniu przed wprowadzeniem tarczy zakupy w auchan.pl również kosztowały 280 zł. Oznacza to, że podwyżki "zjadły" efekty tarczy antyinflacyjnej. W marcu 2021 r. podobne zakupy kosztowały 265 zł, czyli obecnie jest o 15 zł drożej rdr. Cały koszt zakupów z dostawą za 15 zł wynosi 295 zł.

50 produktów we Frisco.pl kosztuje obecnie 308 zł, czyli obecnie jest o 10 zł drożej niż w lutym (298,24 zł) i o 7 zł drożej niż w styczniu br. (301 zł). Frisco.pl oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości, ale trzeba zapłacić 2 zł za pakowanie zakupów w torby papierowe lub 4 zł w torby foliowe. Spakowane zakupy to wydatek rzędu 310 zł. W marcu 2021 r. podobne zakupy we Frisco kosztowały 299 zł, czyli obecnie jest o 9 zł drożej rdr.

E-sklep Carrefour sprzedaje 50 produktów z Koszyka w cenie 324 zł, czyli o 6 zł drożej niż w lutym br. (318,5 zł) i o 2 zł drożej niż w styczniu (322 zł). Przy zakupach powyżej 180 zł dostawa w e-sklepie Carrefour jest darmowa. Rok temu podobne zakupy kosztowały 293 zł. Oznacza to wzrost cen na poziomie 31 zł rdr.

Polomarket zaproponował zakupy w cenie 324,37 zł. Oznacza to podwyżkę o 11 zł (313,12 zł) wobec lutego i podwyżkę o 6 zł względem stycznia (318,29 zł). W Polomarkecie zaczęliśmy monitorować ceny w czerwcu. Wówczas podobne zakupy kosztowały 288,34 zł. Oznacza to wzrost cen o 36 zł na przestrzeni ostatnich 8 miesięcy.

Stokrotka Online proponuje zakupy z Koszyka także w cenie 328 zł. To oznacza podwyżkę o 9 zł na przestrzeni miesiąca (319,5 w lutym) i podwyżkę o 4 zł względem stycznia (324,5 zł). Dostawa powyżej 100 zł kosztuje w Stokrotce 1 zł, czyli za zakupy zapłacimy ponad 329 zł. W lutym 2021 podobne zakupy kosztowały 301 zł, co oznacza podwyżkę na poziomie 27 zł rdr.

Barbora.pl, która dołączyła do badania oferuje 50 produktów z Koszyka w cenie 340 zł, to o 7 zł drożej niż w lutym (323,81 zł). W promocji sprzedawany jest olej, potaniała herbata, ale znacznie podrożał schab i pomidory. Minimalna wartość zamówienia to 100 zł. Wówczas dostawa realizowana jest bezpłatnie. Obecnie e-sklep działa w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Katowicach.