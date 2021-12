Koszyk cenowy: Na zakupy w supermarketach wydajemy o 25-30 zł więcej niż wiosną. Co podrożało najmocniej?

Za 50 podstawowych produktów z Koszyka zapłacimy obecnie w supermarketach od 315 do 335 zł. Podobne zakupy w dyskontach kosztowały w listopadzie 299-306 zł. W porównaniu z marcem we wszystkich formatach ceny skoczyły o 25-30 zł. Główne motory podwyżek to olej rzepakowy, który podrożał o 3 zł na 1 l, masło, kurczak, ale także ser gouda.