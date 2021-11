Koszyk cenowy: W e-sklepach drożej nawet o 35 zł rdr. Ile kosztuje olej?

Jak wynika z badania Koszyka cenowego dlahandlu.pl na przestrzeni roku ceny w e-sklepach wzrosły od 14 do 35 zł w zależności od szyldu. Za 50 podstawowych produktów z dostawą płacimy obecnie od 283 zł w auchandirect do 245 zł w e-leclerc. Królem podwyżek w ostatnim czasie jest oczywiście olej, który z utrwalonego przez lata poziomu 6,99 zł podrożał do 8,99 - 9,99 zł za litr.