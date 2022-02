Koszyk cenowy: Zerowy VAT daje groszowe obniżki, inflacja przynosi wielozłotowe podwyżki

A oto szczegółowe dane cenowe z hipermarketów:

W ostatnim tygodniu Auchan proponował zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 278-288,5 zł w zależności od lokalizacji. Jeszcze w grudniu 2021 podobne zakupy kosztowały od 275 do 277 zł, oznacza to, ze nie tylko nie odczuliśmy obniżki VAT, ale dodatkowo ceny są o co najmniej 3-11 zł wyższe na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy. W porównaniu z lutym 2020 roku ceny skoczyły aż o 50 zł (ok. 230 zł). Rok temu w marcu zakupy w Auchan kosztowały ok. 258 zł, czyli obecnie jest średnio o ok. 20 zł drożej. Oczywiście Auchan wprowadził obniżki VAT - dzięki temu pieczywo jest o 22 grosze tańsze, a płatki kukurydziane o 17 groszy, w tym samym czasie o ok. 3 zł podrożała herbata o 3 zł/kg papryka, o 2 zł/kg pomidory, o 1 zł/kg ser gouda.

W sieci Kaufland w ostatni weekend 50 produktów FMCG można było kupić w cenie od 297 do 304,5 zł. Jeszcze w grudniu za takie sama zakupy płaciliśmy od 284,4 zł do 292,5 zł. Oznacza to skok cen o ok. 12 zł na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. O 50 gorszy podrożał olej, o 1 zł masło, o 4 zł/kg ser gouda, o 1,5 zł/kg papryka o 1,5 zł/kg pomidory. W tym czasie o 19 groszy potaniał sok pomarańczowy a o 9 groszy śmietana. Rok temu w Kauflandzie podobne zakupy kosztowały 275 zł, czyli obecnie jest o ok. 25 zł drożej.

W Carrefour 50 produktów z Koszyka cen kosztuje obecnie 310,5 zł wobec 300-307 zł w grudniu 2021. Podwyżka o 3-10 zł to wynik droższej herbaty o 4 zł, olej - 50 groszy, jajek o 1 zł/10 szt., ser gouda 2 zł/kg, papryki 1,5 zł/kg. W tym czasie o 20 groszy potaniały jabłka i o 25 groszy banany, o 30 groszy parówki, a płatki śniadaniowe o 17 groszy. W lutym 2020 za podobne zakupy płaciliśmy 283 zł, co oznacza wzrost cen o 27 zł. Rok temu 50 produktów kosztowało 292,5 zł, czyli obecnie jest o 17,5 zł drożej.

E.Leclerc proponuje 50 produktów FMCG w cenie od 323,5 zł do 331,5 zł w zależności od miasta. W grudniu ceny wahały się od 318 do 320 zł. Oznacza to wzrost cen o 5-10 zł na przestrzeni dwóch miesięcy. Tutaj także podrożała herbata o 4 zł, czekolada o 1,5 zł, o 2,5 zł/kg ser gouda, o 1,5 zł/kg pieczarki. Natomiast o 35 groszy potaniały płatki śniadaniowe, o 50 groszy/kg pomarańcze. Rok temu podobne zakupy kosztowały 288 zł. Oznacza to wzrost cen o ok. 37 zł rdr.

Monitoring przeprowadzono w weekend 4-5 lutego przez ankieterów dlahandlu.pl. Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest od 11 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.

